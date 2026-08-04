Fonds Finanz meldet für 2025 bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte

Die Fonds Finanz hat im Geschäftsjahr 2025 Umsatz und Ergebnis erneut deutlich gesteigert. Wie der Münchner Maklerpool mitteilt, erhöhte sich der Umsatz auf 382,5 Millionen Euro nach 341,2 Millionen Euro im Vorjahr. Der Rohertrag stieg von 74,6 Millionen Euro auf 84,1 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern legte auf 23,8 Millionen Euro zu, nachdem im Vorjahr 13,9 Millionen Euro erzielt worden waren. Damit erreichte das Unternehmen den höchsten Wert seiner Geschichte.

Als wesentliche Treiber nennt das Unternehmen Investitionen in Künstliche Intelligenz, Automatisierung sowie Lösungen für Bestandsübertragungen und die Unternehmensnachfolge.

„Der Rekordumsatz von 382,5 Millionen Euro und das beste Ergebnis unserer Unternehmensgeschichte bestätigen den Erfolg unseres Geschäftsmodells, das auf Innovationskraft, Verlässlichkeit und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit über 31.000 Maklern basiert“, erklärt Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz und Co-CEO der Infitech.

Geschäftszahlen und Investitionen

Porazik verweist darauf, dass sich die Anforderungen an unabhängige Vermittler durch Künstliche Intelligenz, Automatisierung und regulatorische Vorgaben verändern. Deshalb investiere das Unternehmen gezielt in Technologien und Dienstleistungen, die Vertriebspartner bei diesen Entwicklungen unterstützen.

Die Fonds Finanz begleitet Vermittler demnach in unterschiedlichen Phasen ihrer unternehmerischen Entwicklung. Dazu gehören Aus- und Weiterbildung, der Ausbau des Geschäfts sowie Angebote zur Bestandsübertragung und Nachfolgeplanung. Als Beispiele nennt Porazik den KI-gestützten Maklerverwaltungsagenten PWX sowie Angebote für den Bestandskauf. „Unser Ziel bleibt unverändert: Wir wollen unsere Marktführerschaft weiter ausbauen und unseren Partnern die leistungsfähigste Plattform im Markt bieten“, so Porazik.

Die Provisionserlöse in den operativen Kernbereichen Versicherung und Investment beliefen sich 2025 auf 375,0 Millionen Euro nach 334,7 Millionen Euro im Vorjahr. Das Eigenkapital lag unverändert bei 15,2 Millionen Euro. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte der Maklerpool 443 Mitarbeitende.