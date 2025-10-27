Aus MVP wird MVA: Fonds Finanz und DEMV präsentieren KI-Agenten für Maklerbetriebe

Der Deutsche Maklerverbund (DEMV) und die Fonds Finanz präsentieren auf der DKM 2025 in Dortmund den ersten Maklerverwaltungsagenten (MVA) namens „Professional Works X“ (PWX). Das System soll nicht nur Abläufe digitalisieren, sondern Aufgaben selbständig erledigen – gesteuert über Sprache oder Texteingabe.

PWX basiert auf Künstlicher Intelligenz, die Anweisungen versteht, Zusammenhänge erkennt und Aktionen im Maklerverwaltungsprogramm „Professional Works“ eigenständig umsetzt. Der MVA agiert damit wie ein virtueller Mitarbeiter, der Kunden anlegt, Vorgänge bearbeitet oder Informationen aus Dokumenten abruft.

„Mit dem MVA legen wir den Grundstein für eine neue Softwaregeneration, die nicht mehr nur digitalisiert, sondern eigenständig handelt“, erklärt Karsten Allesch, Gründer des DEMV. „Unsere Vision ist ein System, das vollständig per natürlicher Sprache steuerbar ist und alle maklertypischen Aufgaben auf Zuruf erledigt. Dies wird die Arbeit von Versicherungsmaklern radikal vereinfachen und für enorme Effizienzsteigerungen sorgen.“

Ab dem 29. Oktober steht PWX allen Nutzerinnen und Nutzern von „Professional Works“, und damit allen Vermittlern der Fonds Finanz sowie des DEMV, kostenlos zur Verfügung. Für Makler bedeutet das: Der KI-Agent kann ohne zusätzliche Lizenzkosten direkt im Alltag eingesetzt werden.