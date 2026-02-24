Fondskonzept stärkt Beratung für GmbH-Geschäftsführer

Die Fondskonzept AG erweitert ihr Dienstleistungsangebot im Unternehmenskundengeschäft. Seit 2. Januar verantwortet Wolfgang Schreiner im Vertriebsteam Versicherungen den Bereich Unternehmens- und Firmenkunden. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung von Maklerinnen und Maklern, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von GmbHs beraten.

Schreiner begleitet die Partner bei der Konzeption und Umsetzung der betrieblichen Altersvorsorge sowie von Versorgungsmodellen für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben. Darüber hinaus unterstützt er bei Fragen zur Reduzierung von Haftungsrisiken aus der Geschäftsführertätigkeit. Auch Themen an der Schnittstelle von Steuer-, Versicherungs- und Arbeitsrecht gehören zu seinem Aufgabenfeld.

Der 46-jährige Betriebswirt kann bei Kundenterminen gezielt als Experte hinzugezogen werden. Gemeinsam mit dem Makler analysiert er die Ausgangssituation im Unternehmen, prüft versicherungsrechtliche Rahmenbedingungen und bewertet die Einkommenssituation der Geschäftsführer.

Schreiner ist seit mehr als 20 Jahren in der Branche tätig und auf betriebliche Altersvorsorge spezialisiert. Nach einer Tätigkeit als Bezirksdirektor gründete er 2004 ein eigenes Versicherungsbüro. Von 2009 bis 2025 war er Gesellschafter und Geschäftsführer Vertrieb der Unternehmensgruppe Schreiner GmbH.