Früher Einstieg in die BU: Zurich startet Tarif für Schüler und Berufsanfänger

Die Zurich Gruppe Deutschland hat eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung auf den Markt gebracht, die sich gezielt an junge Menschen richtet. Der Tarif adressiert Schüler, Auszubildende, Studierende und Berufseinsteiger und soll einen frühen Einstieg in die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit ermöglichen. Ziel ist es, finanzielle Hürden zu Beginn gering zu halten und gleichzeitig einen vollständigen Versicherungsschutz zu bieten.

Kern des neuen Angebots ist ein zweistufiges Beitragsmodell. Zu Beginn steht eine Startphase mit konstant niedrigen Beiträgen, die flexibel zwischen einem und vier Jahren gewählt werden kann. Der reduzierte Startbeitrag ist frei festlegbar, muss jedoch mindestens 50 Prozent des späteren Endbeitrags betragen. Bei Schülern liegt dieser Wert bei 60 Prozent.

An die Startphase schließt sich eine Aufbauphase an. In diesem Zeitraum steigen die Beiträge jährlich linear an. Die Aufbauphase kann bis zu neun Jahre dauern, sodass Start- und Aufbauphase zusammen eine Dauer von bis zu zehn Jahren erreichen können. Der Versicherungsschutz besteht dabei von Beginn an in voller Höhe.

Flexible Beitragsgestaltung bei voller Leistung

Neben dem Beitragsmodell umfasst der Tarif weitere Leistungselemente. Dazu zählt eine Leistung bei längerer Krankschreibung über die sogenannte AU-Option. Zusätzlich können angehende Beamte eine Absicherung bei Dienstunfähigkeit über eine DU-Option einschließen.

Von Anfang an nutzbar ist auch das Lebensphasenkonzept. Dieses ermöglicht es, die versicherte Berufsunfähigkeitsrente bei bestimmten Ereignissen wie einer Heirat oder der Geburt eines Kindes zu erhöhen. Damit lässt sich der Versicherungsschutz an veränderte Lebensumstände anpassen, ohne einen neuen Vertrag abschließen zu müssen.

Die Zielgruppen sind klar definiert. Schüler können den Vertrag ab einem Eintrittsalter von zehn bis maximal 21 Jahren abschließen. Für Auszubildende, Studierende und Berufseinsteiger liegt das Eintrittsalter zwischen 15 und 30 Jahren.

Früher Einstieg für junge Zielgruppen

Mit dem neuen Tarif reagiert Zurich auf den Bedarf junger Menschen nach einer frühzeitigen Absicherung gegen die finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit. Durch die Kombination aus niedrigen Anfangsbeiträgen und einem schrittweisen Übergang zur regulären Beitragsphase soll der Einstieg erleichtert werden, ohne Abstriche beim Versicherungsschutz zu machen.

Der Tarif ist darauf ausgelegt, bereits in jungen Jahren eine langfristige Absicherung zu ermöglichen und diese im Laufe der Zeit an Einkommen und Lebenssituation anzupassen. Die vollständige Leistung steht dabei von Beginn an zur Verfügung.