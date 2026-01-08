Führungswechsel bei Domcura: Lars Fuchs übernimmt Vorstandsvorsitz

Zum 1. Januar 2026 hat der Kieler Versicherungsspezialist Domcura seine Führungsriege neu formiert. Lars Fuchs steht seit Jahresbeginn als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des Unternehmens und verantwortet die Ressorts Strategie, Produkt, Personal, Vertrieb und Marketing. Er folgt auf Uwe Schumacher, der den Vorsitz altersbedingt abgegeben hat.

Uwe Schumacher bleibt der MLP Gruppe weiterhin verbunden und berät insbesondere zu Themen rund um Künstliche Intelligenz. Lars Fuchs war bereits zum 1. Juli 2025 in den Vorstand eingetreten und hat den Übergang in den vergangenen Monaten vorbereitet.

Bereits seit Januar 2025 gehört Marcus Wollny dem Vorstand an. Er verantwortet das Ressort Betrieb und IT und bringt damit Kontinuität in die operative Führung des Unternehmens.

Neue Ressortverteilung im Vorstand

Vervollständigt wird das Vorstandsteam seit dem 1. Januar 2026 durch Nadja Koch-Schuffenhauer. Sie übernimmt die Verantwortung für die Ressorts Finanzen, Recht und Compliance. Koch-Schuffenhauer ist seit über 20 Jahren für Domcura tätig und war zuletzt als Direktorin Finanzen im Unternehmen aktiv.

Parallel zur Neuaufstellung hat sich auch Horst-Ulrich Stolzenberg entschieden, seinen bis Mitte 2026 laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Stolzenberg war bislang für Vertrieb und Marketing zuständig und scheidet im Zuge des Generationenwechsels aus dem Vorstand aus.

Manfred Bauer, Aufsichtsratsvorsitzender von Domcura, sagt: „Wir danken Uwe Schumacher und Horst-Ulrich Stolzenberg herzlich für ihre langjährige und prägende Arbeit. Zugleich freuen wir uns, mit Lars Fuchs, Nadja Koch-Schuffenhauer und Marcus Wollny ein starkes neues Vorstandsteam aufgestellt zu haben, das die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Jahren fortführen wird.“