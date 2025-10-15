Newsletter
Führungswechsel beim DIA: Dr. Schwark übernimmt Sprecherrolle ab November

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: Christian Kruppa
Dr. Peter Schwark

Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) bekommt einen neuen Sprecher: Ab dem 15. November 2025 übernimmt Dr. Peter Schwark die kommunikative Leitung des Instituts. Der Volkswirt soll den öffentlichen Diskurs zur Zukunft der Altersvorsorge weiter vorantreiben.

Ab dem 15. November 2025 übernimmt Dr. Peter Schwark die neue Position und soll die strategische und kommunikative Ausrichtung des Instituts mitgestalten. Ziel ist es, den gesellschaftlichen Dialog über eine zukunftsfeste Altersvorsorge in Deutschland weiter zu intensivieren.

Der promovierte Volkswirt verfügt über langjährige Erfahrung in Verbänden und Unternehmen. Mehr als 15 Jahre lang vertrat Schwark die Interessen der Lebensversicherer gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Dabei erwarb er umfassende Expertise in den Themenfeldern Altersvorsorge, soziale Sicherung und Kapitalanlage. Seine neue Aufgabe beim DIA wird er parallel zu einer leitenden Position in einem Software- und Beratungsunternehmen ausüben.

Das DIA versteht sich als unabhängige Denkfabrik für Altersvorsorgefragen. Seit vielen Jahren forscht und kommuniziert das Institut zu den Themen Rente, betriebliche und private Vorsorge sowie Demografie. Es verbindet wissenschaftliche Analysen mit der öffentlichen Diskussion und liefert Impulse für politische und gesellschaftliche Debatten.

Neuer Sprecher mit breiter Erfahrung

„Wir freuen uns sehr, dass Dr. Peter Schwark die Aufgabe als Sprecher des DIA übernimmt“, erklärt DIA-Geschäftsführer Iradj Memar-Khasse. „Mit ihm gewinnen wir eine starke Stimme für die Altersvorsorge. Fachlich fundiert, medienerfahren und meinungsstark versteht er es, komplexe Themen verständlich und klar zu vermitteln – gegenüber Fachwelt, Politik und Öffentlichkeit. Das ist ein großes Plus in der aktuellen Diskussion über die Zukunftsfähigkeit unserer Sozialsysteme.“

Mit Schwarks Berufung setzt das Institut auf eine Persönlichkeit, die sowohl wirtschaftliche als auch kommunikative Kompetenz vereint. Seine berufliche Laufbahn spiegelt die enge Verbindung zwischen fachlicher Expertise und politischer Erfahrung wider, die für die Arbeit des DIA prägend ist.

Fokus auf Zukunft der Sozialsysteme

„Wie die Menschen trotz demografischem Wandel gut im Alter versorgt bleiben, ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit“, betont Schwark. „Das DIA bietet eine hervorragende Plattform, um dieses hochaktuelle Thema gemeinsam mit Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit in einem konstruktiven Rahmen zu diskutieren. Ich freue mich darauf, die Arbeit des DIA gemeinsam mit den Partnern und einem starken Team noch sicht- und hörbarer zu machen.“

