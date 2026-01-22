Früh vorsorgen: Alte Leipziger bringt kapitalmarktbasierte Vorsorge für Kinder

Die Bundesregierung plant mit der sogenannten Frühstart-Rente einen stärkeren Einstieg in die kapitalmarktbasierte Altersvorsorge bereits im Kindesalter. Während politische Details noch offen sind, bieten private Versicherer entsprechende Lösungen bereits an. Die Alte Leipziger Lebensversicherung startet mit ALfonds-young eine fondsgebundene Kindervorsorge, die frühzeitiges Sparen mit einer späteren lebenslangen Rentenleistung verbindet.

„Je früher mit dem Sparen begonnen wird, desto größer ist der Effekt des Zinseszinses und desto geringer ist der notwendige finanzielle Aufwand“, sagt Dr. Jürgen Bierbaum, Vorstand der Alte Leipziger Lebensversicherung. „Mit unserem Angebot schaffen wir eine Lösung, die genau hier ansetzt: früh starten, langfristig am Kapitalmarkt investieren und am Ende von einer lebenslangen Absicherung profitieren.“

Versicherte Person ist das Kind, während Eltern, Großeltern oder andere Bezugspersonen als Versicherungsnehmer auftreten können. Der Vertrag lässt sich später unkompliziert auf das Kind übertragen. Beiträge sind bereits ab der Geburt möglich und können regelmäßig oder in Form von Einmalzahlungen erfolgen, etwa aus Geldgeschenken.

Fondsanlage und flexible Absicherung

Die Alte Leipziger verfügt nach eigenen Angaben über 20 Jahre Erfahrung mit fondsgebundenen Vorsorgelösungen. Für ALfonds-young stehen 84 ETFs sowie 19 Fonds von Dimensional zur Auswahl. „Für eine tragfähige Altersvorsorge mit guter Rendite gibt es neben individuell wählbaren Laufzeiten eine zweite Stellschraube, nämlich kostengünstige und breit gestreute Investments“, betont Dr. Bierbaum. „ETFs erfüllen genau diese Anforderungen und sind deshalb ein zentraler Baustein unserer fondsgebundenen Kindervorsorge.“

Ergänzend kann eine flexible Beitragsgarantie vereinbart werden, die bis zu 80 Prozent der eingezahlten Beiträge zum Vertragsende absichert. Damit richtet sich das Produkt auch an Familien, die Wert auf ein begrenztes Verlustrisiko legen, ohne vollständig auf Kapitalmarktchancen zu verzichten.

Während der Ansparphase bleibt der Vertrag anpassbar. Beiträge können erhöht, reduziert oder pausiert werden, Zuzahlungen sind jederzeit möglich. Fondswechsel erfolgen kosten- und steuerfrei. Zum Rentenbeginn besteht die Wahl zwischen einer Kapitalauszahlung, einer lebenslangen Rente oder einer Kombination aus beidem, wobei die Rentenzahlung mit dem Ertragsanteil besteuert wird. „Aus unserer Sicht geht es bei der Altersvorsorge im Kern um ein lebenslanges und planbares Einkommen“, so Dr. Bierbaum. „Ein Auszahlplan, der mit 85 Jahren endet, ist also keine echte Altersvorsorge, denn schon heute sind 3 Millionen Menschen in Deutschland 85 und älter.“