Kreuzfahrt und Recht: Was Reisende wissen müssen

Kreuzfahrten zählen zu den wachstumsstärksten Segmenten im Reisemarkt. 2024 unternahmen weltweit knapp 35 Millionen Passagiere eine Seereise, rund 1,5 Millionen davon starteten von deutschen Häfen aus. Rechtlich gelten Kreuzfahrten in der Regel als Pauschalreisen – mit den entsprechenden Schutzrechten. Dennoch weichen einige Regelungen von klassischen Urlaubsreisen ab, worauf die Rechtsexperten des Versicherungskonzerns Arag hinweisen.

Wer eine Kreuzfahrt bucht, sollte die Reiseunterlagen sorgfältig prüfen. Leistungen wie Getränke, Landausflüge oder Internetzugang sind häufig nicht im Grundpreis enthalten. Auch die Route verdient Aufmerksamkeit: Hafenstopps und Liegezeiten können sich aufgrund von Wetterbedingungen, technischen Problemen oder behördlichen Vorgaben ändern. Wer mehrere Länder anläuft, muss zudem die jeweiligen Einreisebestimmungen im Blick haben – ein Personalausweis reicht nicht immer aus.

Fehlende Dokumente gehen grundsätzlich zu Lasten der Reisenden. Das Amtsgericht München entschied, dass einem Ehepaar die Einschiffung rechtmäßig verweigert werden durfte, nachdem ihre Ausweise kurz vor Reisebeginn gestohlen worden waren – eine vollständige Rückerstattung stand ihnen nicht zu (Az.: 172 C 24667/24). Ähnlich verhält es sich mit Medikamenten: Reisende sollten ausreichend Vorrat im Handgepäck mitführen. In einem anderen Fall verpflichtete das Amtsgericht München einen Veranstalter zur Erstattung des Reisepreises, weil ein Koffer mit lebenswichtigen Medikamenten auf einem zur Pauschalreise gehörenden Transport verloren gegangen war und die Reise dadurch unzumutbar wurde (Az.: 223 C 12480/23).

Reisemängel an Bord: Melden und dokumentieren

Auch auf Kreuzfahrten kann ein Reisemangel vorliegen, wenn zugesagte Leistungen ausbleiben oder die Reise erheblich von den vertraglichen Vereinbarungen abweicht. Dazu zählen technische Defekte, der Ausfall wichtiger Einrichtungen oder deutliche Routenänderungen. Selbst Lärm kann relevant sein: Das Amtsgericht Berlin-Schöneberg ließ eine Preisminderung für eine Kabine in unmittelbarer Nähe zu Maschinenanlagen zu (Az.: 2 C 128/20).

Die Arag-Experten empfehlen, Mängel so früh wie möglich an Bord zu melden. Nur wenn der Veranstalter Gelegenheit zur Abhilfe erhält, lassen sich spätere Ansprüche leichter durchsetzen. Fotos, Videos oder schriftliche Notizen dienen dabei als Beweismittel.

Bei Verspätungen hängt der Anspruch vom Einzelfall ab. Wird die Kreuzfahrt als Pauschalreise durchgeführt und kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen, kommen Preisminderung oder Schadensersatz in Betracht. Das Landgericht München II entschied, dass verspätet ausgeliefertes Gepäck, das während einer Arktiskreuzfahrt nicht zur Verfügung stand, eine Minderung des Reisepreises rechtfertigt (Az.: 14 O 2061/24).

Landausflüge auf eigene Rechnung

Individuell organisierte Landausflüge erfolgen grundsätzlich auf eigenes Risiko. Wer das Schiff aufgrund einer Verspätung verpasst, muss Kosten für Weiterreise und Unterkunft in der Regel selbst tragen. Anders verhält es sich bei vom Veranstalter organisierten Ausflügen, die zum Leistungsumfang der Pauschalreise gehören.

Ein Ausschluss von der Kreuzfahrt ist nur unter engen Voraussetzungen zulässig. Vor dem Landgericht Düsseldorf klagte ein Reisender, der nach einem Zwischenfall während eines Landgangs nicht mehr an Bord gelassen wurde – ebenso seine beiden Begleiter. Das Gericht hielt den Ausschluss für unzulässig: Selbst wenn der Vorwurf zugetroffen hätte, hätte es sich lediglich um eine Nebenpflichtverletzung gehandelt, die zunächst hätte abgemahnt werden müssen. Zudem durfte das Verhalten nicht auf die gesamte Reisegruppe übertragen werden. Der Veranstalter musste den Reisepreis teilweise erstatten und Schadensersatz zahlen (Az.: 22 O 131/23).

Krankenversicherung vor Reiseantritt prüfen

Medizinische Behandlungen auf Kreuzfahrtschiffen, besonders außerhalb Europas, können erhebliche Kosten verursachen. Die Arag-Experten raten, den eigenen Krankenversicherungsschutz vor Reiseantritt zu überprüfen. Eine Auslandsreisekrankenversicherung kann zusätzliche Ausgaben für Behandlungen oder einen Rücktransport abdecken.