US-Jobmarkt: Kein Einbruch, aber neue Risiken für Anleger

Der US-Arbeitsmarkt hat im April rund 115.000 Stellen aufgebaut. Gleichzeitig haben sich die Erwerbsquote wie auch die Arbeitslosenquote kaum verändert. Die Daten sind ein weiterer Beleg dafür, dass sich der Arbeitsmarkt und damit auch das Konsumpotenzial infolge der Trumpschen Wirtschaftspolitik, der höheren Unsicherheit sowie des zunehmenden Einsatzes von KI zwar abgeschwächt haben. Ein abrupter Einbruch ist aber weiterhin nicht zu erkennen. Die FED sollte deshalb auch künftig einen klaren Fokus auf die erhöhten Inflationsrisiken haben, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

Laut offiziellem Arbeitsmarktbericht stieg die Beschäftigung in den USA im April um 115.000 Stellen, nach 185.000 im März. Das ist die zweite positive Überraschung in Folge. Die Beschäftigungsentwicklung der Vormonate wurde nur leicht nach unten revidiert. Interessanter als die Gesamtzahl ist aber erneut die Entwicklung in den einzelnen Sektoren. Deutlich positiv fiel die Entwicklung erneut im Gesundheitssektor (+37.000) sowie im Handel (+22.000) und im Transportsektor (+30.000) aus. Im Technologiesektor setzte sich die schwächere Beschäftigungsentwicklung der vergangenen Monate fort (-13.000). Auch im öffentlichen Sektor sank die Beschäftigung. Wenig Veränderungen gab es in der Industrie und in der Bauwirtschaft. Das Arbeitsangebot hat sich wenig verändert. Die Erwerbsquote sank leicht auf 61,8%. Die Arbeitslosenquote lag wie in den Vormonaten konstant bei 4,3%. Auch die Lohndynamik zeigte mit einem monatlichen Plus von 0,2% wenig Bewegung. Der Lohndruck für die Unternehmen bleibt begrenzt.

Aussichten für Anleger

Die Aprildaten zum US-Arbeitsmarkt bestätigen das Bild einer Seitwärtsbewegung auf niedrigerem Niveau. Dabei spricht bislang wenig für eine klassische konjunkturelle Verlangsamung. Vielmehr spiegeln die Daten vor allem die Folgen der restriktiveren Migrations- und Handelspolitik sowie des beschleunigten Einsatzes von KI, die den Arbeitsmarkt strukturell bremsen. Das Risiko eines abrupten Nachfrageeinbruchs am Arbeitsmarkt bleibt begrenzt. Allerdings drohen Belastungen für den Konsum von anderer Seite. Hierzu zählen die höheren Ölpreise infolge des Iran-Kriegs, die wie eine zusätzliche Steuer auf den Konsum wirken und zugleich den Inflationsdruck erhöhen. Hinzu kommen die geopolitischen Unsicherheiten rund um das Verhältnis zwischen den USA und China. Der anstehende Trump-Xi-Gipfel reicht in seiner Relevanz damit weit über handelspolitische Fragen hinaus. Und schließlich steigt mit einem vor allem von der Angebotsseite verursachten langsameren Grundtempo der Beschäftigung und einer K-förmigen Konjunktur der Zielkonflikt für die US-Notenbank. Entscheidend für den neuen FED-Chair wird, dass die Notenbank weder politisch getrieben wirkt noch die Finanzierungsbedingungen unnötig abrupt verschärft. Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich in der kommenden Woche deshalb gleichermaßen auf das Treffen von Trump und Xi sowie auf die Amtsübernahme von Kevin Warsh.