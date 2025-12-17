Gold rückt wieder an Rekord heran, Silber erreicht neues Allzeithoch

Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold zog im frühen Handel um bis zu 0,9 Prozent auf 4.342 Dollar an. Damit steuert Gold wieder auf das Mitte Oktober erreichte Rekordhoch von knapp 4.381,52 US-Dollar. Das Edelmetall zählt in diesem Jahr mit einem Plus von derzeit rund 65 Prozent zu den beliebtesten Anlageklassen.

Noch stärker legte der Silberpreis zu. Dieser kletterte seit Ende 2024 um 129 Prozent nach oben. Am Mittwoch erreichte Silber mal wieder einen weiteren Rekord. Der Preis für eine Feinunze zog um bis zu 4,4 Prozent auf 66,5284 Dollar an. (dpa-AFX)