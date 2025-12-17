Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Gold rückt wieder an Rekord heran, Silber erreicht neues Allzeithoch

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Silber- und Goldbarren
Foto: PantherMedia
Edelmetalle bleiben an den Finanzmärkten stark gefragt.

Edelmetalle bleiben an den Finanzmärkten weiter gefragt: Der Goldpreis hat am Mittwochmorgen deutlich zugelegt und nähert sich damit wieder der Rekordmarke von Mitte Oktober. Zudem war Silber so teuer wie noch nie.

Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold zog im frühen Handel um bis zu 0,9 Prozent auf 4.342 Dollar an. Damit steuert Gold wieder auf das Mitte Oktober erreichte Rekordhoch von knapp 4.381,52 US-Dollar. Das Edelmetall zählt in diesem Jahr mit einem Plus von derzeit rund 65 Prozent zu den beliebtesten Anlageklassen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Noch stärker legte der Silberpreis zu. Dieser kletterte seit Ende 2024 um 129 Prozent nach oben. Am Mittwoch erreichte Silber mal wieder einen weiteren Rekord. Der Preis für eine Feinunze zog um bis zu 4,4 Prozent auf 66,5284 Dollar an. (dpa-AFX)

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/gold-rueckt-wieder-an-rekord-heran-silber-erreicht-neues-allzeithoch-708687/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.