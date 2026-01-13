Hahn Pluswertfonds 183 vollständig platziert

Insgesamt wurden für den Pluswertfonds 183 rund 20,5 Millionen Euro Eigenkapital inklusive Agio bei qualifizierten Privatanlegern und Stiftungen eingeworben, teilt Hahn mit. Generalmieter des Immobilienobjekts ist die Rewe Markt GmbH, die am Standort einen großflächigen Lebensmittel­markt sowie einen Getränkemarkt betreibt. Das seit Jahrzehnten bestehende Fachmarktzentrum mit rund 15.060 Quadratmeter Mietfläche auf vier Gebäudekörpern die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ab.

Die Anleger sind der Fondsgesellschaft per Ende Dezember 2025 beigetreten und erhalten prospektgemäß bereits ab dem ersten Quartal 2026 Ausschüttungen in Höhe von anteilig 4,75 Prozent pro Jahr. Die geplante Fondslaufzeit endet am 31.12.2039.

Paschalis Christodoulidis, Prokurist und Leiter Vertrieb bei Hahn: „Die Fortsetzung der Pluswertfonds-Reihe ist in Planung: Bereits Ende Januar werden wir voraussichtlich den nächsten Publikumsfonds auflegen, mit einem führenden Ankermieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel.“