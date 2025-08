Primus Valor-Fonds ICD 12 R+ leistet plangemäße Auszahlung 

Damit erfolgt auch die diesjährige Auszahlung des ICD 12 R+ im Einklang mit den ursprünglichen Prognosen und erhöht die Gesamtauszahlung seit Fondsstart auf 6,5 Prozent, teilt Primus Valor mit. Der Fonds ist demnach mit nunmehr fast 1.400 Wohneinheiten an zwölf bundesweiten Standorten voraussichtlich ausinvestiert.

Das bisher aufgebaute Portfolio profitiere nicht nur von einer breiten regionalen Streuung, sondern auch von attraktiven Ankaufskonditionen und langfristig gesicherten, günstigen Finanzierungssätzen. Zuletzt wurde im Mai 2025 eine Liegenschaft in Würzburg erworben.

„Der ICD 12 R+ zeigt, wie stabil unser Modell aus breiter Diversifikation, aktiver Wertschöpfung und gezielter Standortwahl in Kombination mit der Nutzung antizyklischer Chancen im aktuellen Umfeld funktioniert“, so Sascha Müller, Geschäftsführer der Fondsgesellschaft. Auch der jüngste Fonds Investment ICD 14 R+ verzeichne einen „starken Start“. Er habe seit dem Vertriebsbeginn im Februar 2025 bereits über 300 Wohneinheiten an vier Standorten erworben.