Hanse Merkur und Rheinland kooperieren bei Tierversicherungen

Die Hanse Merkur und die Rheinland Versicherungen starten eine Vertriebspartnerschaft für Tierversicherungen. Die Geschäftsstellen und Bezirksdirektionen der Rheinland vermitteln künftig die Tierkranken- und Tier-OP-Versicherung der Hanse Merkur.

Eine weitere Kooperation in der Tierversicherungen. Die Hanse Merkur und die Rheinland Versicherungen starten eine Vertriebspartnerschaft im Bereich Tierversicherungen. Die Geschäftsstellen und Bezirksdirektionen der RheinLand Versicherungen vermitteln künftig die Tier-Krankenversicherung und die Tier-OP-Versicherung der HanseMerkur. Die Rheinland Versicherungen ergänzen damit ihr Angebot für Hunde- und Katzenhalterinnen und -halter um spezialisierte Absicherungslösungen.

Die Hanse Merkur gilt als einer der führenden Anbieter von Tierversicherungen in Deutschland und liegt aktuell auf Platz zwei im Markt. Mit der Partnerschaft erschließt sie sich über das Agenturnetzwerk der Rheinland Versicherungen zusätzliche Vertriebswege. Die Rheinland Versicherungen bringen im Gegenzug ihre Beratungsstärke und die Kundennähe ihrer Agenturteams in die Zusammenarbeit ein.

Beide Seiten sehen Ergänzung der Stärken

Christian Herschler, Abteilungsleiter Kooperationen bei der Hanse Merkur, sagt zur neuen Vertriebspartnerschaft: „Wir erleben seit vielen Jahren, dass Kooperation und Wettbewerb kein Widerspruch sein müssen. Erfolgreiche Partnerschaften entstehen dort, wo sich die jeweiligen Stärken sinnvoll ergänzen und beide Seiten ein gemeinsames Verständnis von Kundenorientierung mitbringen. Mit den RheinLand Versicherungen gewinnen wir einen starken Partner, der für persönliche Beratung, hohe Kundennähe und eine starke Präsenz vor Ort steht. Wir freuen uns darauf, unsere Expertise in der Tierversicherung in diese Zusammenarbeit einzubringen und gemeinsam die Grundlage für eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft zu schaffen.“

Nicole Kuhnhenn, Bereichsleiterin Vertrieb der Rheinland Versicherungen sieht die Hanse Merkur als einen Partner, der in der Tierversicherung über ausgewiesene Marktkompetenz und langjährige Erfahrung verfügt. „So können wir unser Angebot rund um die Tierhalterhaftpflicht gezielt erweitern und unseren Kundinnen und Kunden leistungsstarke Lösungen für Hunde und Katzen anbieten. Die Kooperation verbindet spezialisierte Produktkompetenz mit unserer Stärke in der persönlichen Beratung vor Ort – das schafft echten Mehrwert für unsere Vertriebspartner sowie für unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Kuhnhenn.