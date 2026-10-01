„Nimm Platz, erlebe dein Selbstgespräch und erfahre neue Impulse für die Beratung“

Was kann eine einzige Frage auslösen? Auf der DKM am 27. und 28. Oktober lädt DELA in Halle 3, Stand B01 dazu ein, genau das selbst herauszufinden. Im „Selbstgespräch-Studio“ reichen ein Stuhl, eine Kamera und eine Frage – um einen ganz neuen Impuls für das nächste Kundengespräch mitzunehmen.

Eine Frage kann den Anfang machen

Gerade bei der Hinterbliebenenvorsorge entscheidet häufig der Einstieg darüber, ob über Verantwortung und Absicherung gesprochen wird. Viele Menschen wissen, dass Vorsorge wichtig ist, schieben das Thema aber auf. Für Makler gilt es, einen Zugang zu finden, der nicht dramatisiert, sondern den Kunden erreicht.

Diesen Gedanken greift DELA mit der Brandkampagne „Selbstgespräch“ auf. In einem reduzierten, weißen Raum begegnen Menschen sich selbst und denken über Entscheidungen, Verantwortung und darüber nach, was sie für ihre Angehörigen geregelt haben. Die Kampagne setzt auf Nähe und Selbstreflexion und wurde in diesem Jahr mit dem German Brand Award ausgezeichnet.

Auf der DKM können Makler dieses Prinzip selbst erleben: Platz nehmen, sich auf eine Frage einlassen und erfahren, was sie auslösen kann. Kamera und Videoteam halten diesen persönlichen Moment am DELA-Stand fest. Was bleibt, ist nicht nur ein professionelles Video, sondern auch die Erfahrung, was eine gute Frage bewirken kann und somit eine Anregung für das nächste Kundengespräch. So entsteht ein besonderer Moment am DELA-Stand – und zugleich ein Gesprächsimpuls für die eigene Beratung.

„Bei der Hinterbliebenenvorsorge ist häufig nicht die passende Absicherung das Problem, sondern der erste Schritt ins Gespräch. Wir helfen unseren Maklern, diesen Schritt gemeinsam mit ihren Kunden zu gehen, damit sie das wichtige Thema für sich und ihre Angehörigen regeln.“

Dietmar Diegel, Chief Commercial Officer bei DELA Lebensversicherungen

Mehr mitnehmen als einen Produktüberblick

Unter dem Leitmotiv „Gespräche, die bleiben. Nimm Platz. Lass uns reden.“ geht es am DELA-Stand um mehr als Risikoleben und Sterbegeld. Makler können eigene Fragen und Fälle mitbringen und mit den DELA-Experten über konkrete Beratungssituationen sprechen. So nehmen sie aus dem fachlichen Austausch neue Perspektiven und konkrete Gesprächsimpulse für das nächste Kundengespräch mit.

Wenn aus dem Gespräch der nächste Schritt wird

DELA macht es auch im weiteren Beratungs- und Antragsprozess möglichst einfach. Mit dem neuen DELA RisikoCheck erhalten Makler mit wenigen Klicks eine fundierte Ersteinschätzung zur medizinischen Risikolage des Kunden. Das browserbasierte Tool kann bereits in der Vorbereitung oder direkt im Kundengespräch eingesetzt werden. So unterstützt DELA Makler dabei, zügig den nächsten Schritt in Richtung Absicherung zu gehen.

DELA verbindet auf der DKM damit beides: einen emotionalen Impuls, der ein wichtiges Thema ins Gespräch bringt, und konkrete Unterstützung für die Beratung danach.

Wer erleben möchte, was eine einzige Frage auslösen kann, ist am 27. und 28. Oktober am DELA-Stand in Halle 3, Stand B01, herzlich willkommen. Nimm Platz. Lass uns reden!

Weitere Informationen auf der DELA-DKM-Landingpage.