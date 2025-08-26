HDI Global: Nikita Tikhonov wird neuer Leiter Marine Global Risk

HDI Global hat einen neuen Verantwortlichen für den Bereich Marine Global Risk. Ab 1. September wird Nikita Tikhonov die Position des Head of Marine Global Risk übernehmen. Er berichtet direkt an Carsten Schulte, Leiter Marine Underwriting, und führt künftig ein fünfköpfiges Expertenteam am Standort Hannover. Vorgänger Felix Cassau hat sich entschieden, eine neue Aufgabe bei der Hannover Rück zu übernehmen.

Tikhonov begann seine Karriere als Underwriter in Russland mit den Schwerpunkten Marine und Property. 2018 wechselte er zu HDI Global, wo er zunächst den Aufbau eines neuen Portfolios in den Sparten Marine Cargo sowie Accident & Health verantwortete. In seiner aktuellen Funktion als Global Risk Underwriter unterstützt er Niederlassungen weltweit bei der Entwicklung ihres Automobilportfolios.

„Ich bin sehr dankbar und freue mich über die Gelegenheit, unsere Marine Global Risk Hubs auf dem Weg zu unserer Vision von Underwriting Excellence zu begleiten. Ich glaube, dass dies eine faszinierende Reise werden wird“, erklärte Tikhonov anlässlich seiner Ernennung.

Auch Schulte begrüßte die Personalentscheidung: „Ich freue mich sehr, dass Nikita Tikhonov die Position des Head of Marine Global Risk übernimmt. Nikita bringt fundiertes Fachwissen, Energie und eine neue Perspektive in diese Position ein. Ich bin zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung weiterhin als bevorzugter Partner in Zeiten der Transformation für unsere Kunden und Makler agieren werden.“

Zugleich bedankte sich Schulte bei Cassau für dessen Arbeit: Er habe maßgeblich dazu beigetragen, eine zukunftsorientierte Strategie für den Bereich Marine Global Risk zu entwickeln und eine kooperative Teamkultur zu fördern. „Ich wünsche Felix alles Gute für seine persönliche und berufliche Zukunft“, so Schulte.