HDI Global startet Cyquins: Digitale Cyber-Lösung mit AWS-Anbindung

HDI Global hat mit Cyquins ein Cyber-Produkt vorgestellt, das den klassischen Weg zur Cyber-Versicherung vereinfachen soll. Die Lösung kombiniert eine schnelle digitale Risikoanalyse mit einem kompakten Antragsprozess und richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen. Cyquins ergänzt das Cyber-Portfolio des Versicherers und soll eine Alternative für Kunden bieten, die eine klar strukturierte, digitale Vorgehensweise bevorzugen.

Zentraler Bestandteil ist ein schreibgeschützter Cloud-Scan, der die Sicherheitslage einer IT-Umgebung innerhalb weniger Minuten bewertet. Die Analyse basiert auf Technologie des Cloud-Security-Anbieters Prowler, funktioniert ohne Softwareinstallation und ist mit allen gängigen Cloud-Plattformen kompatibel. Die Ergebnisse erscheinen in verständlicher Sprache, liefern einen Risikoscore und zeigen priorisierte Maßnahmen auf. Damit sollen Makler schneller reagieren und Kunden gezielt ansprechen können.

Während des gesamten Prozesses behalten Kunden die vollständige Kontrolle über ihre Daten. Erst wenn ein Versicherungsangebot gewünscht ist, wird der Bericht eingereicht. Bis dahin verbleiben alle Informationen in der eigenen Umgebung. Der anschließende Antragsprozess ist bewusst schlank gehalten und umfasst nur wenige Rückfragen. Liegt der Bericht vor, stellt HDI Global innerhalb von 48 Stunden an Werktagen ein individuelles Angebot mit einer Deckung von bis zu zehn Millionen Euro bereit.

AWS als zusätzlicher Vertriebskanal

Um den Zugang weiter zu erleichtern, hat HDI Global den AWS Cyber Competency Partner Status erreicht. Der Versicherer ist damit auf der AWS-Plattform für Kunden in der EMEA-Region gelistet. Ab dem 1. Januar 2026 wird Cyquins dort verfügbar sein, sodass AWS-Kunden den Risikoscan direkt aus ihrer gewohnten Umgebung heraus starten können. Die Integration soll die Reichweite erhöhen und insbesondere Unternehmen ansprechen, deren IT bereits in der Cloud läuft.

Der Partnerstatus bestätigt laut Unternehmen die nachgewiesene Expertise im Umgang mit AWS und die Fähigkeit, Lösungen nahtlos auf der Plattform bereitzustellen. AWS bietet skalierbare und flexible Umgebungen, die sich für Organisationen jeder Größe eignen und damit den digitalen Ansatz von Cyquins unterstützen.

Dr. Mukadder Erdönmez, Mitglied des Vorstands von HDI Global, betont den praktischen Nutzen der neuen Lösung: „Cyquins ist nicht einfach nur ein weiteres Versicherungsprodukt. Es ist eine Antwort auf die realen Herausforderungen von Maklern und Kunden – insbesondere im Midmarket.“ Zudem erklärt er: „Als Partner in Transformation definieren wir neu, was Cyber-Versicherung sein kann: transparent, kundenorientiert und wirklich befähigend. Durch die Nutzung von AWS und Prowler können wir unseren Maklerpartnern und Kunden sofortigen Mehrwert und Kontrolle bieten, ihre Cyber-Resilienz stärken und den Versicherungsprozess schneller und einfacher gestalten.“

Zielgruppe im Fokus

Cyquins richtet sich an Unternehmen mit überwiegend cloudbasierter IT-Infrastruktur, da die technische Ausrichtung des Produkts auf diesen Strukturen basiert. Die Verbindung aus Risikoscan, klaren Empfehlungen und optionaler Angebotserstellung schafft einen direkten Mehrwert für Makler, die schnell belastbare Daten benötigen, und für Kunden, die Wert auf transparente Prozesse und Datenhoheit legen.