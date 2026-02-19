Helix Alpha baut Plattform in Europa aus – Eberhardt stärkt sein Team

Der Hamburger Investment Manager Helix Alpha treibt die Expansion seiner europäischen Life-Science-Real-Estate-Plattform voran. Mit Dominique Dudan für Frankreich, Manuel Tabuyo und Ignacio Salvador für Spanien sowie Mikael Wadsten für die nordischen Länder besetzt das Unternehmen zentrale Märkte mit lokalen Vertretern.

Nach Angaben des Unternehmens folgt der Schritt dem Leitgedanken „Think European, act local“. Ziel ist demnach, die Präsenz in wichtigen Life-Science-Clustern zu vertiefen und Investmententscheidungen enger mit den jeweiligen nationalen Märkten zu verzahnen.

Mit der erweiterten lokalen Aufstellung will Helix Alpha vor allem die Akquisition stärken. Das betrifft insbesondere Off-Market-Transaktionen, die Bewertung komplexer Risiken sowie die Umsetzung technisch und regulatorisch anspruchsvoller Investments im Life-Science-Bereich.

Lokale Expertise entlang des gesamten Investmentprozesses

„Mit der gezielten Stärkung unserer lokalen Präsenz schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und eine professionelle Umsetzung unserer Investmentstrategie in Europa“, so Martin Eberhardt, Gründer und CEO von Helix Alpha. Er arbeitet nach eigenen Angaben mit allen Repräsentanten seit Jahren eng zusammen.

Eberhardt ist in der deutschen Sachwertbranche kein Unbekannter, unter anderem durch vorherige Führungspositionen bei Union Investment, Bouwfonds, Swiss Life und zuletzt Corestate/Hannover Leasing. Er war zudem Vorsitzender des Vorstandes der RICS Deutschland sowie Mitglied des Präsidiums des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA).

Die Ende 2025 gegründete Helix Alpha strebt von Hamburg aus Investitionen in Labor-, Produktions- und Logistikimmobilien für Biotech-, Pharma- und Medizintechnikunternehmen sowie Anbieter aus dem Bereich E-Health an.