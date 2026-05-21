Adam Zuckerman verstärkt BVT in Atlanta

Die BVT-Unternehmensgruppe hat Adam Zuckerman zum Senior Vice President – Acquisition in Atlanta ernannt. Der Immobilienmanager soll das US-Wohnimmobiliengeschäft der Gruppe weiter ausbauen.

Zuckerman verfügt den Angaben zufolge über mehr als 19 Jahre Erfahrung in Projektentwicklung und Investment. Seine Stationen reichen von der Projektkonzeption und Genehmigung über Bau und Betrieb bis zur Vermarktung.

In früheren Positionen bei Wood Partners, Atlantic Residential und der Stein Investment Group arbeitete er sowohl für institutionelle Investoren als auch auf Eigentümerseite. Insgesamt begleitete er Transaktionen über 1,6 Milliarden US-Dollar, darunter den Erwerb von mehr als 3.800 Wohneinheiten.

Fokus auf US-Wohnimmobilien

Nach Angaben der BVT bringt Zuckerman ein Netzwerk zu Projektentwicklern mit aktiven Pipelines im Nordosten der USA und im Mid-Atlantic-Raum mit. Damit ergänzt er die bisherigen Aktivitäten der Gruppe an der Ostküste und im Südosten der USA.

Tibor von Wiedebach-Nostitz, geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding, sieht in der Personalie einen strategischen Schritt, um die Projektentwicklungsaktivitäten auszubauen und Wohnraum in unterversorgten Teilmärkten der US-Ostküste zu schaffen.

BVT ist seit 1976 im US-Immobilienbereich aktiv. Seit 2004 hat die auf Mietwohnimmobilien fokussierte Residential-USA-Serie 23 Beteiligungsgesellschaften aufgelegt. Diese haben 35 Class-A-Apartmentanlagen mit fast 10.800 Wohnungen in den USA realisiert oder befinden sich derzeit in der Entwicklung.