Oliver Lang rückt in die Geschäftsführung der HEP Vertrieb GmbH auf

Oliver Lang ist seit Mai 2025 als Leading Expert Business Development Sales für die HEP Vertrieb GmbH tätig. Er hat in dieser Funktion maßgeblich den Vertrieb von Investment-Produkten und Investmentfonds vorangetrieben und wichtige Impulse für die strategische Weiterentwicklung des Vertriebs gesetzt, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Lang verfügt demnach über langjährige Expertise im Finanzdienstleistungs- und Investmentbereich. In der Vergangenheit verantwortet er in führenden Positionen – unter anderem bei der BCA AG, Jung, DMS & Cie. sowie Blau Direkt – den Auf- und Ausbau von Investmentgeschäftsfeldern, die strategische Entwicklung im B2B-Vertrieb, die Digitalisierung von Investmentprozessen sowie den Ausbau von Beziehungen zu institutionellen Partnern, Pools und unabhängigen Finanzvermittlern.

„Starkes Signal für Kontinuität“

Thorsten Eitle, Geschäftsführer der HEP Vertrieb GmbH, sagt: „Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Monate hat gezeigt, wie gut wir uns fachlich und strategisch ergänzen. Mit seiner Berufung setzen wir bewusst ein starkes Signal für Kontinuität und die gezielte Weiterentwicklung unseres Vertriebs.“

Oliver Lang ergänzt: „Die Nachfrage nach zeitgemäßen, nachhaltigen Energieinvestments ist groß. Mein Ziel ist es, meine Erfahrung in der Strukturierung und im Vertrieb von Investmentlösungen gezielt einzusetzen, um hochwertige Solar-Investments für unsere Partner noch besser zugänglich zu machen und ihren nachhaltigen Erfolg weiter auszubauen.“