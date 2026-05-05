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Fondsbörse holt Reinhard Feichtner für Private-Markets-Strategie

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Reinhard Feichtner
Reinhard Feichtner

Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG baut ihre Aktivitäten im Bereich Private Markets weiter aus. Seit 1. Mai 2026 verstärkt Reinhard Feichtner das Unternehmen und soll insbesondere den Zweitmarkt für entsprechende Anlageprodukte vorantreiben.

Feichtner bringt mehr als 26 Jahre Erfahrung aus der UniCredit Gruppe mit, teilt die Fondsbörse mit. Dort verantwortete er zuletzt das Produktmanagement für Alternative Investmentfonds mit Fokus auf Wealth Management und Private Banking. In dieser Funktion war er an der Entwicklung, Strukturierung und Platzierung von Private-Market-Produkten beteiligt.

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Seine Expertise umfasst demnach die gesamte Wertschöpfungskette, von der Produktkonzeption über regulatorische Anforderungen bis hin zur Steuerung von Vertriebsprozessen in einem internationalen Bankenumfeld.

In seiner neuen Rolle soll Feichtner den Aufbau und die Weiterentwicklung eines Zweitmarkts für Private-Market-Produkte maßgeblich gestalten. Ziel ist es, eine skalierbare und regulatorisch belastbare Marktinfrastruktur zu etablieren, die verschiedene Produktkategorien im Wealth-Segment abdeckt.

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