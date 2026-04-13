House of Sweets insolvent: Filialkonzept gerät unter Druck

Die Süßwarenkette House of Sweets hat Insolvenz angemeldet und plant die Schließung mehrerer Filialen. Das Unternehmen steht damit exemplarisch für ein Geschäftsmodell, das stark auf hochfrequentierte Innenstadtlagen und touristische Standorte angewiesen ist.

Das Konzept basiert auf einem breiten Sortiment internationaler Süßwaren und lebt von Impulskäufen. Genau diese Abhängigkeit erweist sich zunehmend als Schwachstelle. Rückläufige Besucherzahlen in Innenstädten sowie eine spürbare Konsumzurückhaltung schlagen direkt auf die Umsätze durch.

Parallel steigen die Kosten für Mieten, Personal und Logistik. Für viele Filialisten wird es damit schwieriger, die notwendige Rentabilität zu sichern. Die Kombination aus sinkenden Einnahmen und steigenden Fixkosten verschärft den wirtschaftlichen Druck erheblich.

Kosten- und Frequenzdruck im stationären Handel

Die Entwicklung bei House of Sweets steht stellvertretend für einen strukturellen Wandel im Einzelhandel. Stationäre Anbieter sehen sich seit Jahren wachsender Konkurrenz durch den Onlinehandel gegenüber, der mit größerer Preistransparenz und Bequemlichkeit punktet.

Hinzu kommen veränderte Rahmenbedingungen auf Verbraucherseite. Inflation und steigende Lebenshaltungskosten führen dazu, dass Ausgaben stärker priorisiert werden. Impulskäufe, wie sie im Süßwarensegment typisch sind, geraten dabei besonders schnell ins Hintertreffen.

Für Filialkonzepte bedeutet das: Hohe Fixkosten treffen auf zunehmend volatile Umsätze. Besonders anfällig sind Geschäftsmodelle, die stark von einzelnen Standorten abhängen oder keine klare Differenzierung bieten.

Auswirkungen auf Immobilien und Finanzierungen

Die Insolvenz hat auch Folgen für den Immobilienmarkt. Schließungen mehrerer Filialen können zu steigenden Leerständen in Einzelhandelslagen führen, insbesondere in ohnehin schwächeren Lagen.

Für Investoren erhöht sich damit das Risiko sinkender Mieteinnahmen. Gleichzeitig gewinnt die Drittverwendungsfähigkeit von Flächen an Bedeutung, um flexibel auf Veränderungen im Mietermix reagieren zu können.

Auch auf Finanzierungsseite wächst der Prüfbedarf. Banken und Vermittler müssen Geschäftsmodelle im Einzelhandel kritischer bewerten. Die Stabilität von Cashflows rückt stärker in den Fokus als Expansionsstrategien.

Lehren für Investoren und Berater

Für die Beratungspraxis liefert der Fall konkrete Hinweise. Geschäftsmodelle im stationären Handel müssen intensiver auf ihre Widerstandsfähigkeit geprüft werden. Standortqualität, Zielgruppenansprache und Kostenstruktur gewinnen weiter an Gewicht.

Zugleich zeigt sich, dass Spezialisierung allein keinen wirtschaftlichen Erfolg garantiert. Entscheidend ist die Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und zusätzliche Vertriebskanäle zu erschließen.

Die Entwicklung unterstreicht die fortschreitende Transformation im Einzelhandel und die wachsende Bedeutung einer realistischen Risikobewertung.