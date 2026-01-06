Ideal Versicherung nimmt Geschäftsbetrieb nach Cyberangriff vollständig wieder auf

Die Ideal Versicherung meldet die vollständige Wiederaufnahme ihres Geschäftsbetriebs. Nach dem Cyberangriff vom 10. Dezember sei die Internetanbindung erfolgreich wiederhergestellt worden, teilt das Unternehmen mit. Die reguläre Internetseite sowie alle digitalen Services stehen Kunden und Vertriebspartnern wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung.

Auch die Erreichbarkeit über sämtliche Kommunikationskanäle ist nach Angaben des Versicherers wieder gegeben. Der operative Fokus liege nun darauf, die internen Abläufe weiter zu stabilisieren. In einzelnen Fällen könne es aktuell noch zu Verzögerungen bei der Bearbeitung kommen, heißt es. Bis Ende Januar sollen die gewohnten Qualitätsstandards wieder erreicht sein.

Parallel dazu dauern die forensischen Untersuchungen des Cyberangriffs weiter an. Nach aktuellem Stand gebe es weiterhin keine Hinweise auf einen Abfluss von Kundendaten.