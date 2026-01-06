Newsletter
Ideal Versicherung nimmt Geschäftsbetrieb nach Cyberangriff vollständig wieder auf

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Symbol "System hacked" auf Monitor
Foto: PantherMedia
Die forensischen Untersuchungen des Cyberangriffs dauern weiter an.

Die Ideal Versicherung hat die technischen Maßnahmen nach dem Cyberangriff vom 10. Dezember 2025 abgeschlossen. Einzelne Abläufe benötigen noch Zeit – doch der Normalbetrieb rückt näher.

Die Ideal Versicherung meldet die vollständige Wiederaufnahme ihres Geschäftsbetriebs. Nach dem Cyberangriff vom 10. Dezember sei die Internetanbindung erfolgreich wiederhergestellt worden, teilt das Unternehmen mit. Die reguläre Internetseite sowie alle digitalen Services stehen Kunden und Vertriebspartnern wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung.

Auch die Erreichbarkeit über sämtliche Kommunikationskanäle ist nach Angaben des Versicherers wieder gegeben. Der operative Fokus liege nun darauf, die internen Abläufe weiter zu stabilisieren. In einzelnen Fällen könne es aktuell noch zu Verzögerungen bei der Bearbeitung kommen, heißt es. Bis Ende Januar sollen die gewohnten Qualitätsstandards wieder erreicht sein.

Parallel dazu dauern die forensischen Untersuchungen des Cyberangriffs weiter an. Nach aktuellem Stand gebe es weiterhin keine Hinweise auf einen Abfluss von Kundendaten.

