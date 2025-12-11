Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Infitech ordnet Führung neu und bündelt Produkt- und Technologiekompetenz

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Norbert Porazik und Christine Schönteich
Foto: Infitech
Norbert Porazik und Christine Schönteich

Die Infitech Gruppe richtet ihre Unternehmensstruktur neu aus, um Wachstum, Technologieentwicklung und gruppenweite Zusammenarbeit zu stärken.

Ab dem 1. Januar 2026 übernehmen Norbert Porazik und Christine Schönteich als Co-CEOs die Gesamtverantwortung für die Gruppe. Beide führen zugleich weiterhin die Fonds Finanz, das größte Unternehmen innerhalb des Verbunds. Ergänzt wird das Führungsteam um die neu geschaffene Position des Chief Product and Technology Officer, der gruppenweit Produkt- und IT-Strategien verantwortet. Finanzchef Daniel Seibert bleibt in seiner Funktion.

Das könnte Sie auch interessieren:

Auch unterhalb der obersten Führungsebene setzt die Gruppe auf Stabilität. Alle bisherigen Geschäftsführer der Infitech Unternehmen behalten ihre Aufgaben und wirken an der Umsetzung der neuen Struktur mit. Norbert Porazik betont: „Wir setzen bewusst auf Kontinuität und die Stärke unseres bestehenden Managements. Die neue engere Zusammenarbeit der Unternehmen ist ein logischer Schritt, um unsere erfolgreiche Entwicklung fortzuführen und die Gruppe für die Zukunft optimal aufzustellen.“

Die Gruppe beschäftigt insgesamt mehr als 800 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten in Deutschland. Zu ihr gehören die Fonds Finanz mit über 31.000 Vertriebspartnern, 490 Mitarbeitenden und 380 Regionaldirektoren sowie der Deutsche Maklerverbund.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/infitech-ordnet-fuehrung-neu-und-buendelt-produkt-und-technologiekompetenz-708282/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.