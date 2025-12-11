Infitech ordnet Führung neu und bündelt Produkt- und Technologiekompetenz

Ab dem 1. Januar 2026 übernehmen Norbert Porazik und Christine Schönteich als Co-CEOs die Gesamtverantwortung für die Gruppe. Beide führen zugleich weiterhin die Fonds Finanz, das größte Unternehmen innerhalb des Verbunds. Ergänzt wird das Führungsteam um die neu geschaffene Position des Chief Product and Technology Officer, der gruppenweit Produkt- und IT-Strategien verantwortet. Finanzchef Daniel Seibert bleibt in seiner Funktion.

Auch unterhalb der obersten Führungsebene setzt die Gruppe auf Stabilität. Alle bisherigen Geschäftsführer der Infitech Unternehmen behalten ihre Aufgaben und wirken an der Umsetzung der neuen Struktur mit. Norbert Porazik betont: „Wir setzen bewusst auf Kontinuität und die Stärke unseres bestehenden Managements. Die neue engere Zusammenarbeit der Unternehmen ist ein logischer Schritt, um unsere erfolgreiche Entwicklung fortzuführen und die Gruppe für die Zukunft optimal aufzustellen.“

Die Gruppe beschäftigt insgesamt mehr als 800 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten in Deutschland. Zu ihr gehören die Fonds Finanz mit über 31.000 Vertriebspartnern, 490 Mitarbeitenden und 380 Regionaldirektoren sowie der Deutsche Maklerverbund.