Interhyp ordnet Vertrieb neu: Mirjam Mohr verlässt den Vorstand

Die Interhyp Gruppe richtet ihre Führungsstruktur im Vertrieb neu aus. CEO Jörg Utecht bündelt die Verantwortung für sämtliche vertrieblichen Aktivitäten bis auf Weiteres in seinem Ressort. Hintergrund ist der Abschied von Mirjam Mohr, die bislang als Vorständin für das Privatkunden- und Vermittlergeschäft verantwortlich war.

Mohr hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, um sich nach einer privaten Auszeit neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Sie war seit 2010 Mitglied des Vorstands und prägte insbesondere den Ausbau des Vertriebs über viele Jahre hinweg.

Mohr blickt positiv auf ihre Zeit bei der Interhyp zurück. „Die Jahre bei der Interhyp waren für mich eine außergewöhnliche Reise, geprägt von großem Teamgeist und gemeinsamen Erfolgen. Ich bin stolz auf das, was wir zusammen erreicht haben. Für mich ist nun jedoch der richtige Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen.“