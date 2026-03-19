LBBW Internet der Zukunft: Investieren in die digitale Realität

Seit 2022 am Markt, setzt der Fonds auf die strukturellen Gewinner der digitalen Transformation.

Der LBBW Internet der Zukunft R wurde am 24. Oktober 2022 aufgelegt und investiert weltweit in Unternehmen, die das „Internet der Zukunft“ gestalten. Die Strategie ist klar thematisch ausgerichtet und als Artikel-6-Fonds klassifiziert. Das Fondsvolumen liegt derzeit bei rund 75 Millionen Euro (Stand: 30. Jan. 2026).

Im Zentrum stehen fünf Technologiefelder: Virtuelle Realität, Blockchain-Technologie, digitale Vermögenswerte, Künstliche Intelligenz und Cloud Computing. Diese Segmente bilden die strukturellen Pfeiler einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft. Das Fondsmanagement versteht die Transformation nicht als Zukunftsmusik, sondern als bereits gelebte Realität – von Streaming- und Cloud-Anwendungen über KI-gestützte Text- und Bildgenerierung bis hin zu tokenisierten Vermögenswerten.

Die Themengewichtung erfolgt aktiv und ohne starre Quoten. Aktuell entfällt der größte Anteil auf Künstliche Intelligenz mit 45 Prozent, gefolgt von Cloud Computing mit 23 Prozent, digitalen Vermögenswerten mit 19 Prozent, Blockchain mit neun Prozent und virtueller Realität mit sechs Prozent. Diese flexible Allokation ermöglicht es, technologische Trends je nach Marktphase unterschiedlich stark zu gewichten.

Der Investmentprozess ist mehrstufig aufgebaut. Ausgangspunkt ist ein globales Aktienuniversum von mehr als 6.300 Titeln. Daraus ist ein thematisches Universum von 350 Aktien identifiziert, das sich an den Themenpfeilern des Fonds orientiert. Auf Basis fundamentaler Analysen erfolgt die Titelselektion und Portfoliokonstruktion unter Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Kriterien.

Beispiele aus dem Segment digitale Vermögenswerte reichen von Krypto-Handelsplattformen über Stablecoin-Emittenten bis hin zu Unternehmen aus der Luxusgüterindustrie, die digitale Güter im Metaversum positionieren. Auf diese Weise kombiniert der Fonds LBBW Internet der Zukunft klassische Technologieunternehmen mit neuen Geschäftsmodellen rund um die Themen Tokenisierung und digitale Eigentumsrechte.

Die Gesamtkostenquote der Retail-Anteilsklasse beträgt 1,5 Prozent pro Jahr, der Ausgabeaufschlag liegt bei bis zu 3,75 Prozent. Als globaler Aktienfonds weist die Strategie eine erhöhte Volatilität auf. Neben allgemeinen Marktrisiken bestehen Konzentrationsrisiken in einzelnen Technologiefeldern sowie Währungsrisiken.

Fazit: Für Berater eignet sich der Fonds als thematischer Satellit in chancenorientierten Portfolios, der im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie den langfristig ausgerichteten, risikoärmeren Kern gezielt ergänzt. Der Fonds LBBW Internet der Zukunft adressiert ein emotionales Zukunftsthema mit hoher Relevanz sowohl bei jüngeren Anlegern, im Private Banking als auch speziell bei digitalaffinen Anlegern – und er bündelt zentrale Technologietrends in einem aktiv gesteuerten Mandat.