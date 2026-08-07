JDC erweitert Beratung zur Ruhestandsplanung um Teilverkauf & Co.

Der Maklerpool Jung, DMS & Cie. (JDC) erweitert das Angebot für seine Poolpartner um das Thema Immobilienverrentung. Gemeinsam mit Vobahome sollen Vermittler geschult und bei der Integration des Beratungsfeldes in die Ruhestandsplanung unterstützt werden.

Wie das JDC mitteilt, kooperiert der Maklerpool künftig mit der Vobahome GmbH, um Vermittler bei der Einbindung dieses Themas in die Ruhestandsplanung ihrer Kunden zu unterstützen. Den Angaben zufolge gewinnt das in selbstgenutzten Immobilien gebundene Vermögen im Rahmen einer ganzheitlichen Vermögensberatung zunehmend an Bedeutung. Neben gesetzlichen und privaten Renten, Wertpapiervermögen und Versicherungen rücke damit ein weiterer Baustein der Ruhestandsplanung in den Fokus.

Hintergrund der Zusammenarbeit sind demnach steigende Immobilienwerte, ein wachsender Liquiditätsbedarf sowie der demografische Wandel. Eine Immobilienverrentung ermögliche Eigentümern, Vermögen aus der selbstgenutzten Immobilie zu nutzen und gleichzeitig weiterhin im eigenen Zuhause zu wohnen. Vobahome nennt auf seiner Website unter anderem Teilverkauf und Rückmietverkauf als mögliche Produkte.

Schulungen und strukturierte Beratungsprozesse

Im Mittelpunkt der Kooperation steht JDC zufolge jedoch nicht der Verkauf eines einzelnen Produktes, sondern die Immobilienverrentung als Erweiterung der Beratungsmöglichkeiten der Poolpartner. Vermittler sollen demnach Zugang zu spezialisiertem Fachwissen über unterschiedliche Modelle der Immobilienverrentung und deren Einordnung in eine ganzheitliche Ruhestandsplanung erhalten.

Vobahome soll die Berater dabei mit fachlicher Qualifizierung, Schulungen und strukturierten Beratungsprozessen unterstützen. Darüber hinaus soll das Beratungsfeld in bestehende Ruhestands- und Finanzplanungsmodelle integriert werden. Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender von JDC, sagt: „Für unsere Poolpartner eröffnen sich damit ganz neue, interessante Beratungsansätze in einer attraktiven Zielgruppe.“

Unternehmen der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank

Auch Thomas Weiss, Geschäftsführer der Vobahome GmbH, sieht einen wachsenden Beratungsbedarf. „Wir beobachten seit geraumer Zeit, dass Finanzberater ihre Kunden ganzheitlicher begleiten möchten. Immobilienvermögen wird dabei immer häufiger als zusätzlicher Baustein einer nachhaltigen Ruhestandsplanung betrachtet. Die Zusammenarbeit mit Jung, DMS & Cie. ist ein weiterer Schritt, dieses Beratungsverständnis in den Markt zu tragen und Beratern hierfür das notwendige Know-how bereitzustellen.“

Vobahome ist nach den Angaben auf seiner Website ein Unternehmen der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, also ein Unternehmen aus dem genossenschaftlichen Sektor. Vobahome ist demnach auch Gründungsmitglied des Bundesverbands Immobilienverrentung. Dieser führt auf seiner Website neben Teil- und Rückmietkauf auch Leibrente, Nießbrauchmodell, Seniorenkredit und Erbbaurechtsmodell als Verrentungsmodelle für Immobilien auf.