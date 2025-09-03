Hitliste Maklerpools: JDC will als Treiber der Marktkonsolidierung weiter wachsen

Für den Artikel zur Hitliste der Maklerpools 2025 hat Cash. die Pools um einen Kommentar zur Entwicklung ihres Unternehmens und des Marktes im Geschäftsjahr 2024 und im laufenden Jahr gebeten. Im Rahmen des Artikels konnten einige der Antworten nicht oder nicht vollständig berücksichtigt werden. Cash. bringt sie sukzessive online in voller Länge. Heute Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender Jung, DMS & Cie. (Platz 2):

„Trotz eines anspruchsvollen Marktumfeldes war 2024 das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr in der JDC-Unternehmensgeschichte. Erstmals haben alle Segmente, Vertriebskanäle und Produktbereiche zum erzielten Rekordumsatz und dem eingefahrenen Rekordergebnis beigetragen. Unsere Strategie, uns angeschlossenen Partnern einen idealen Arbeitsplatz und damit nachhaltig eine berufliche Heimat zu bieten, ist also voll aufgegangen.

Die jüngsten Ergebnisse bilden eine exzellente Ausgangsbasis für das Geschäftsjahr 2025, in dem wir erneut in Umsatz und Ertrag deutlich wachsen wollen: Aufgrund unserer starken Marktposition und der stabilen Gesellschafterbasis sehen wir uns ideal positioniert, weiter einer der Haupttreiber der einsetzenden Marktkonsolidierung zu sein. So wollen wir das Unternehmen bis Ende 2030 auf einen Umsatz von 450 bis 500 Millionen Euro mit einem Ziel-EBITDA von 40 bis 50 Millionen Euro entwickeln. Für JDC könnte bei weiterem Wachstum dann eine Milliardenbewertung greifbar sein. Für dieses Ziel treten wir die kommenden fünf Jahre an.“

