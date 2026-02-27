KI im Maklerpool: So setzt BCA auf digitale Prozesse – drei Fragen an Roman Schwarze

Welche KI-Anwendungen stellen Sie Ihren Vertriebspartnern bereits zur Verfügung und welche Aufgaben lassen sich damit konkret erledigen/unterstützen?

Schwarze: Als Maklerpool setzen wir KI und ganz grundsätzlich Technologie innerhalb unserer Vermittlerplattform DIVA gezielt dort ein, wo sie im Vermittlergeschäft unmittelbaren Mehrwert schafft und unsere Rolle als Servicemanufaktur weiter stärkt. Unsere KI-Strategie folgt dabei einem klaren Leitprinzip: digitale Effizienz dort, wo sie Servicequalität und Beratungskraft erhöht. Ein Beispiel ist der bereits im vergangenen Jahr vorgestellte DIVA Portfolio Builder, ein KI-gestütztes System zur Portfoliooptimierung.

Ein weiteres zentrales Einsatzfeld ist die KI-gestützte Antragsverarbeitung: Hochgeladene PDF-Anträge werden automatisiert analysiert, Pflichtangaben zuverlässig erkannt und direkt in die digitale Antragsstrecke übertragen. Das Ergebnis ist messbar. Weniger manueller Aufwand, höhere Datenqualität und deutlich schnellere Abschlussprozesse.

Was ist darüber hinaus geplant?

Schwarze: Im nächsten Schritt erweitern wir den vertriebsunterstützenden KI-Einsatz in unserer Endkunden-App ‚Ihr FinanzCockpit‘. Künftig können Anwender auch fremd betreute Policen per KI auslesen und strukturiert hinterlegen. Damit erhält der Versicherungsmakler ein vollständigeres Bild der Kundensituation und demzufolge eine sehr gute Grundlage für eine fundierte, ganzheitliche Beratung. KI hilft uns so, digitale Convenience und persönliche Expertise intelligent miteinander zu verbinden.

Wie werden die bisherigen Tools von Ihren Vertriebspartnern angenommen (idealerweise mit konkreten Nutzungszahlen, sofern verfügbar)?

Schwarze: Die bisherigen KI-Funktionen stoßen bei unseren Vertriebspartnern auf eine sehr positive Resonanz und dies insbesondere aufgrund der spürbaren Entlastung im Arbeitsalltag. Auch hier bestätigt sich unser Ansatz: nicht Technologie um der Technologie willen, sondern klarer Mehrwert im Vermittlergeschäft.

Konkrete quantitative Nutzungsdaten liegen aktuell noch nicht vor. Entscheidend ist für uns jedoch: KI ist kein Selbstzweck, sondern integraler Bestandteil eines durchdachten Serviceverständnisses, das Prozesse beschleunigt, Qualität erhöht und unabhängige Vermittler nachhaltig stärkt.

Die Fragen stellte Cash. im Rahmen eines Artikels über KI im Finanzvertrieb und gibt die Antworten von Roman Schwarze hier nochmals in voller Länge wieder.