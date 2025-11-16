KlinikRente.BU: 10 Jahre BU-Absicherung nach Maß für Gesundheitsberufe

Pflegekräfte, Ärztinnen und andere Gesundheitsprofis stehen täglich vor besonderen Herausforderungen: Schichtdienst, körperliche Belastung und hohe Verantwortung prägen ihren Arbeitsalltag. Eine Berufsunfähigkeitsabsicherung für diese Zielgruppen erfordert darum spezielle Lösungen. Seit zehn Jahren bietet KlinikRente.BU unter der Konsortialführerschaft von Swiss Life genau das – ein Branchentarif, der diese Anforderungen ganzheitlich versteht und erfüllt.

Produktupdate 2025: Mehr Flexibilität für jede Karrierephase

Zum Jubiläum auf der DKM in diesem Jahr wurde die KlinikRente.BU grundlegend überarbeitet. Die neue Version bietet vielfältige Anpassungsmöglichkeiten, und das flexibel über die gesamte Vertragslaufzeit:

Flexible Vertragsgestaltung:

Karrieregarantie und Nachversicherungsgarantie – ohne erneute Gesundheitsprüfung

Besserstufungsoption zur Beitragsoptimierung

Modulare Zusatzbausteine wie Arbeitsunfähigkeitsrente, Pflege-Option und Schwere-Krankheiten-Option

Frühe Absicherung:

Bereits ab einem Alter von zehn Jahren können Schulkinder eine Berufsunfähigkeitsrente in Höhe von bis zu 1.500 Euro absichern.

Auszubildende können ohne Einkommensnachweis eine BU-Monatsrente bis zu 1.500 Euro absichern, Studierenden bis zu 2.000 Euro

Stufentarif mit reduziertem Anfangsbeitrag in den ersten 5 Jahren möglich

Der Unterschied: Branchenspezifisch statt Standard

Die KlinikRente.BU ist etwas Besonderes, schließlich ermöglicht das Konsortialmodell, bestehend aus den Versicherern Allianz, R+V und Swiss Life eine breite Risikostreuung und steht damit für Verlässlichkeit und Stabilität. Die Tarife wiederum sind nicht mit BU-Standardprodukten vergleichbar, sondern speziell auf die Bedürfnisse und Risikoprofile der Gesundheitsberufe zugeschnitten – und das zu besonders günstigen Konditionen. Aktuell nutzen über 6.400 Einrichtungen im Gesundheitswesen die Lösungen des KlinikRente Versorgungswerks. Das Produktangebot wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich um betriebliche und private Einkommenssicherung erweitert.

Chance für Vermittlerinnen und Vermittler

Für Vermittelnde bietet die KlinikRente.BU die Möglichkeit zur Spezialisierung auf eine klar definierte und wachsende Zielgruppe. Die Branchenlösung ermöglicht eine differenzierte Beratung und kann als Basis für eine langfristige Kundenbeziehung im Gesundheitswesen dienen.

Der Garant für den Erfolg dieses Modells ist, dass Vermittlerinnen und Vermittler hinter dem Versorgungswerk KlinikRente stehen. Durch die enge Zusammenarbeit erhielten über die vergangenen zehn Jahre viele Beschäftigte im Gesundheitswesen eine Einkommenssicherung.

Und auch für die Zukunft stehen attraktive Produktlösungen im Fokus der gemeinsamen Arbeit in einem gleichermaßen anspruchsvollen und zukunftsträchtigen Markt.

Weitere Informationen: klinikrente.de/landing/10jahre-klinikrente.bu