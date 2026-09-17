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Parken unter Kastanien: Diese Kfz-Schäden zahlt keine Versicherung

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Kastanien auf einer Motorhauben
Foto: adobe.stock/andy nowack
Parken unter Kastanien: Nicht immer haftet die Kfz-Versicherung

Parkplätze sind rar, im Herbst lohnt sich trotzdem ein Blick nach oben: Unter Kastanienbäumen drohen Beulen durch herabfallende Früchte. Wer haftet, ist rechtlich klar geregelt, doch wann die Versicherung tatsächlich zahlt, überrascht viele Autofahrer.

Parkplätze sind ein knappes Gut, doch besonders im Herbst lohnt sich der Blick nach oben. Steht das Auto unter einem Kastanienbaum, können herabfallende Früchte die Karosserie beschädigen. Nach der Rechtsprechung müssen Autofahrer mit diesem natürlichen Risiko rechnen. Baumbesitzer oder Parkplatzbetreiber haften deshalb in der Regel nicht für solche Schäden.

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Auch die Kfz-Versicherung springt nicht automatisch ein. „Auch die eigene Kfz-Teilkaskoversicherung springt normalerweise nicht ein“, sagt Roland Richter, Kfz-Experte bei der R+V Versicherung. Über die Vollkaskoversicherung lässt sich ein solcher Schaden dagegen absichern. Ob sich eine Meldung an die Versicherung lohnt, hängt von mehreren Faktoren ab. „Ob sich eine Meldung lohnt, hängt jedoch von der Schadenhöhe, der Selbstbeteiligung und einer möglichen Rückstufung des Schadenfreiheitsrabatts ab“, erklärt Richter.

Sturmschäden: Wann die Teilkasko zahlt

Anders liegt der Fall, wenn ein Sturm die Früchte vom Baum fegt. „Verursacht ein Sturm den Schaden, kann die Teilkaskoversicherung dafür aufkommen“, erklärt Richter. In vielen Versicherungsbedingungen gilt das ab Windstärke acht.

Bei einem Teilkaskoschaden wird der Schadenfreiheitsrabatt nicht zurückgestuft. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung zieht die Versicherung jedoch ab. Auf öffentlichen Parkplätzen müssen Betreiber keine Warnschilder aufstellen, solange die Kastanien für Autofahrer erkennbar sind.

Was bei Ast- oder Baumschäden zählt

Fällt ein Ast oder ein ganzer Baum auf das Fahrzeug, entscheidet die Ursache über die Haftung. Hat der Baumbesitzer notwendige Kontrollen oder Sicherungsmaßnahmen versäumt, kann er für den Schaden verantwortlich sein. Nach einem Schaden sollten Autofahrer Fotos vom Fahrzeug, vom Baum und vom Parkplatz machen. Bei Sturmschäden sind zusätzlich Informationen zur Wetterlage für die Versicherung wichtig.

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