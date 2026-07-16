Mehr Rente ab Juli: Diese Beträge landen jetzt zusätzlich auf Ihrem Konto (Tabelle)

Für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bringt der Juli 2026 ein spürbares Einkommensplus. Die gesetzliche Rente wurde zum 1. Juli um 4,24 Prozent erhöht. Grundlage der Anpassung ist die positive Lohnentwicklung in Deutschland. Der aktuelle Rentenwert steigt dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro je Entgeltpunkt.

Die Rentenerhöhung fällt damit erneut überdurchschnittlich aus. Bereits im vergangenen Jahr waren die gesetzlichen Renten um 3,74 Prozent gestiegen. Seit der vollständigen Angleichung der Rentenwerte erhalten Rentnerinnen und Rentner in Ost- und Westdeutschland dieselbe prozentuale Erhöhung.

So viel mehr Geld gibt es monatlich

Je höher die bisherige Rente, desto größer fällt natürlich auch der monatliche Zuschlag aus.

Bisherige Monatsrente (brutto) Plus von 4,24 % Neue Monatsrente 800,00 € 33,92 € 833,92 € 1.000,00 € 42,40 € 1.042,40 € 1.200,00 € 50,88 € 1.250,88 € 1.500,00 € 63,60 € 1.563,60 € 1.800,00 € 76,32 € 1.876,32 € 2.000,00 € 84,80 € 2.084,80 € 2.500,00 € 106,00 € 2.606,00 €

Berechnungen auf Basis einer Rentenanpassung von 4,24 Prozent. Die Beträge sind Bruttowerte. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie gegebenenfalls Steuern sind noch nicht berücksichtigt.

Wann kommt das Geld?

Die erhöhte Rente gilt seit dem 1. Juli 2026. Wann der höhere Betrag tatsächlich auf dem Konto eingeht, hängt vom Rentenbeginn ab:

Bestandsrentner (Rentenbeginn bis März 2004) erhalten ihre Rente im Voraus – der höhere Betrag wurde bereits Ende Juni überwiesen.

(Rentenbeginn bis März 2004) erhalten ihre Rente im Voraus – der höhere Betrag wurde bereits Ende Juni überwiesen. Neurentner (Rentenbeginn ab April 2004) erhalten ihre Rente nachschüssig – der höhere Betrag wird daher erst Ende Juli ausgezahlt.

Das sollten Rentner jetzt beachten

So erfreulich die Erhöhung auch ist: Nicht jeder Euro landet am Ende tatsächlich auf dem Konto. Auf den höheren Rentenbetrag fallen weiterhin Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an. Außerdem können einige Rentner durch das gestiegene Einkommen erstmals einkommensteuerpflichtig werden. Experten gehen davon aus, dass dadurch weitere Ruheständler eine Steuererklärung abgeben müssen.

Gerade wer zusätzlich Betriebsrenten, Mieteinnahmen oder Kapitalerträge erzielt, sollte deshalb prüfen, ob durch die Rentenerhöhung steuerliche Auswirkungen entstehen.

Positive Entwicklung für Ruheständler

Trotz möglicher Abzüge bedeutet die Rentenanpassung für die meisten Ruheständler einen spürbaren Kaufkraftgewinn. Angesichts der weiterhin erhöhten Lebenshaltungskosten sorgt das monatliche Plus für eine gewisse Entlastung. Gleichzeitig zeigt die erneute Anhebung, dass die Entwicklung der gesetzlichen Renten weiterhin eng an die Lohnentwicklung gekoppelt bleibt.