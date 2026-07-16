RWS, Bridge und Fino vernetzen Beratung und Datenanalyse

Drei Unternehmen aus der Finanz- und Technologiebranche haben ihre Zusammenarbeit ausgebaut und eine gemeinsame digitale Beratungsplattform entwickelt. Die RWS Vermögensplanung AG, die Bridge ITS GmbH und die Fino digital GmbH verbinden ihre jeweiligen Systeme, um Datenerfassung, Kontoanalyse und Finanzberatung in einem durchgängigen Prozess zusammenzuführen.

Nach Angaben der Unternehmen erfolgt die technische Integration unter der Federführung von Bridge. Ziel ist es, Medienbrüche zwischen Analyse, Beratung und administrativen Abläufen zu vermeiden. RWS-Vorstand Robin Berkemeier erklärt: „Damit ist es uns gelungen, die digitale Finanzberatung aus einem Guss, mit Schnittstellen in allen beratungstechnischen und administrativen Ebenen ohne jeglichen Systembruch, abzubilden und so auf eine für die Finanzberatungsbranche ganz neue Ebene zu heben.“

Die drei Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen. Mit der jetzt erfolgten Integration ihrer jeweiligen Lösungen sollen die einzelnen Prozessschritte enger verzahnt werden.

Digitale Finanzberatung mit Kontoanalyse

Kernbestandteile der neuen Plattform sind den Angaben zufolge die Beratungssoftware Bridge sowie die Konto- und Datenanalysetools von Fino. Nach Freigabe durch den Kunden werden Kontotransaktionen ausgewertet und zu einem digitalen Haushaltsbuch zusammengeführt. Die Unternehmen betonen, dass die Verarbeitung DSGVO-konform erfolgt.

Die Analyse bildet die Grundlage für die anschließende Finanzberatung. Nach Unternehmensangaben orientiert sich diese an der DIN-Norm 77230 zur Finanzanalyse privater Haushalte. Sowohl RWS als auch Bridge sind hierfür vom Defino Institut zertifiziert. Berkemeier: „Wir haben in partnerschaftlicher Zusammenarbeit für die digitale Beratungswelt ein Gesamtpaket geschnürt, das es in dieser Tiefe und Breite in der freien Finanzberatung sonst nicht gibt.“

Oskar Hallier, COO der Bridge ITS GmbH, hebt den Nutzen der integrierten Datenanalyse hervor. Er erklärt: „Nach der Datenfreigabe erhalten die Kunden dank Fino innerhalb von Sekunden einen dezidierten Überblick über sämtliche Finanzbereiche, zu dem sie sonst nur Zugang durch viel Fleißarbeit seitens der der Kunden erhalten. Mit Unterstützung der DIN-basierten oder RWS-gelabelten Finanzanalyse erfolgt umgehend eine Soll-/Ist-Auswertung der gesamten Finanzsituation, transparent und verständlich dargestellt.“

Gemeinsamer Beratungsprozess

Im weiteren Beratungsverlauf arbeiten Berater und Kunden gemeinsam mit den interaktiven Funktionen der Bridge-Plattform. Die Unternehmen wollen Kunden dadurch stärker in den Beratungsprozess einbinden. Die anschließende administrative Abwicklung erfolgt ebenfalls innerhalb der integrierten Systemlandschaft.

Die RWS Vermögensplanung AG mit Sitz in Hannover ist seit 1978 auf Vermögensbildung, Vorsorge und Absicherung spezialisiert. Das Unternehmen ist konzernunabhängig und legt nach eigenen Angaben den Schwerpunkt auf bedarfsorientierte Beratung sowie die Qualifizierung seiner selbstständigen Vertriebspartner.

Bridge ITS aus Dresden entwickelt seit 2016 Software für digitale Beratungs- und Vertriebsprozesse. Fino digital mit Sitz in Kassel ist seit 2015 auf Konto- und Datenanalyse spezialisiert und entwickelt Lösungen zur Auswertung von Kontotransaktionsdaten für den B2B-Bereich.