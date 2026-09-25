Milliardenzuflüsse stabilisieren Bitcoin trotz strafferer Fed

Das Umfeld für digitale Vermögenswerte wirkte zunächst schwierig: Die Inflation bleibt erhöht, die Geldpolitik restriktiv und regulatorische Fortschritte in den USA sind nach dem vorläufigen Scheitern des CLARITY Act ins Stocken geraten. Dennoch haben die Kryptomärkte nicht nur Stabilität gezeigt, sondern zugelegt.

Dafür gibt es mehrere kurzfristige Gründe. Die US-Börsenaufsicht SEC hat nach dem politischen Rückschlag beim CLARITY Act für verschiedene digitale Vermögenswerte klarere regulatorische Leitplanken geschaffen und damit einen Teil der zuvor aufgebauten Unsicherheit reduziert. Gleichzeitig setzen große Marktteilnehmer ihre Käufe fort, wenn auch seit August auf vergleichsweise niedrigem Niveau.



Entscheidender waren die Kapitalzuflüsse: Innerhalb von fünf Handelstagen flossen rund 3,5 Milliarden US-Dollar in Digital-Asset-Fonds. Der Rückgang des Ölpreises wirkte zusätzlich entlastend. Brent fiel von knapp 109 US-Dollar je Barrel und nahm damit etwas Druck aus der unmittelbaren Inflationsdebatte.

Die Zinserwartungen haben sich deutlich verschärft

Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung vor dem Hintergrund der jüngsten US‑Makrodaten. Die Einkaufsmanagerindizes fielen stärker aus als erwartet und bestätigen eine weiterhin robuste Wirtschaftsdynamik. Gleichzeitig bleiben die Energiepreise auf erhöhtem Niveau.

Auch Vertreter der US-Notenbank schlugen einen festeren Ton an. Michael Barr verwies auf zunehmende Inflationsrisiken und einen nachlassenden Druck vom Arbeitsmarkt. Austan Goolsbee warnte derweil davor, dass der Energiepreisschock zu einer länger anhaltenden Inflation führen könnte.

Die Märkte reagierten entsprechend: Die implizite Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober stieg auf rund 77 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte über fünf Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007.

Bitcoin schwächer – aber weniger als erwartet

In einem klassischen Makroszenario wäre dies ein erheblicher Gegenwind für Bitcoin. Höhere Renditen erhöhen die Attraktivität von Staatsanleihen, verschärfen die Finanzierungsbedingungen und belasten gewöhnlich liquiditätssensitive Anlageklassen. Bitcoin gab zwar nach, allerdings deutlich weniger, als es angesichts der kräftigen Neubewertung am Zinsmarkt zu erwarten gewesen wäre.

Das spricht nicht für eine Entkopplung des Kryptomarkts von makroökonomischen Faktoren. Vielmehr verschiebt sich die Perspektive der Anleger: Nicht mehr allein die Frage nach dem nächsten Zinsschritt steht im Zentrum, sondern zunehmend auch die Tragfähigkeit eines dauerhaft hohen Zinsniveaus.

Höhere Zinsen machen das US-Schuldenproblem sichtbarer

Die US-Staatsverschuldung liegt inzwischen bei rund 122 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Renditen von mehr als fünf Prozent am langen Ende erhöhen die Kosten des Schuldendienstes erheblich. Damit wachsen die Zweifel an der langfristigen Belastbarkeit der öffentlichen Finanzen und an der Stabilität des Treasury-Marktes.

In einem solchen Umfeld kann Bitcoin von denselben Kräften profitieren, die ihn unter normalen Umständen belasten würden. Wenn das Vertrauen in die langfristige Tragfähigkeit staatlicher Geld- und Fiskalpolitik sinkt, gewinnt ein knappes, nichtstaatliches Asset als potenzieller Wertspeicher an Relevanz.

Ein schwieriger Zielkonflikt für Fed und Finanzministerium

Für die Federal Reserve und das US-Finanzministerium entsteht daraus ein zunehmend schwieriger Zielkonflikt. Bleibt die Inflation hoch, könnte die Fed gezwungen sein, die Geldpolitik weiter zu straffen. Höhere Zinsen erhöhen jedoch zugleich den Druck auf den Staatshaushalt und den Markt für US-Staatsanleihen.

Sollten die langfristigen Renditen weiter steigen, würde auch die Wahrscheinlichkeit stärkerer Interventionen zunehmen – etwa durch zusätzliche Anleihekäufe oder andere Maßnahmen zur Begrenzung langfristiger Finanzierungskosten. Das ist weiterhin ein Risikoszenario und nicht unser Basisszenario. Es gewinnt jedoch an Relevanz.

Die zentrale Beobachtung der vergangenen Woche bleibt daher die Kombination aus kräftigen Fonds-Zuflüssen und positiver Kursdynamik trotz eines deutlich restriktiveren Zinsumfelds. Digitale Vermögenswerte haben sich nicht vom Makro entkoppelt. Der Markt beginnt vielmehr, nicht nur die Höhe der Zinsen zu hinterfragen, sondern auch die Nachhaltigkeit des wirtschaftspolitischen Rahmens, der sie möglich macht.

Autor James Butterfill ist Head of Research bei Coinshares.