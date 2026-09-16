CLARITY Act: Politische Blockade bremst US-Kryptobranche

Der CLARITY Act sollte klare Regeln für den US-Kryptomarkt schaffen. Nach der gescheiterten Abstimmung bleibt die Branche jedoch vorerst in der Schwebe. Warum CoinShares dennoch nicht von einem endgültigen Aus ausgeht.

Die jüngste Bitcoin-Rally wird weniger von krypto-spezifischen Faktoren als von der veränderten makroökonomischen Lage getrieben. Schwächere US-Daten, sinkende Zinserwartungen und wachsende Zweifel an der fiskalischen Tragfähigkeit der USA schaffen ein Umfeld, in dem Bitcoin von Liquiditätshoffnungen und einem schwächeren Dollar profitieren kann. Der nächste wichtige Impuls dürfte von Jackson Hole kommen, wo neue geldpolitische Signale einen Ausbruch über die Marke von 80.000 US-Dollar begünstigen könnten.

Das Scheitern des Verfahrens zur weiteren Beratung des CLARITY Act ist zweifellos ein Rückschlag für die US-Digital-Asset-Branche. Es sieht jedoch eher nach einer weiteren Verzögerung als nach dem endgültigen Aus aus. Frustrierend ist vor allem, dass die verbleibenden Hürden trotz erheblicher Bemühungen um einen parteiübergreifenden Kompromiss zunehmend politischer und weniger fachlicher Natur sind.



Unsicherheit könnte Investitionen bremsen

Für die Märkte ist dies leicht negativ, aber kein schwerwiegender Schock. Der CLARITY Act würde der Branche etwas geben, worauf sie seit Jahren wartet: eine kohärente Marktstruktur auf Bundesebene und deutlich klarere regulatorische Zuständigkeiten. Diese Unsicherheit wird nun länger anhalten und könnte Investitionen und Innovationen in den USA bremsen.

Blockiert, aber nicht endgültig gescheitert

Entscheidend ist, dass das Gesetzesvorhaben blockiert, aber nicht endgültig gescheitert ist. Verfahrensrechtlich besteht weiterhin die Möglichkeit einer erneuten Abstimmung, auch wenn der politische Zeitplan zunehmend schwieriger wird. An den wirtschaftlichen Argumenten für regulatorische Klarheit hat sich nichts geändert. Die gestrige Abstimmung deutet jedoch darauf hin, dass die politische Lösung erheblich mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte.

Bitcoin bleibt Absicherung gegen politische Fehlsteuerung

Hinzu kommt, dass diese Nachricht zusammen mit der heute erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank einen Rückschlag für digitale Vermögenswerte darstellt. Angesichts der weiter steigenden Renditen von US-Staatsanleihen bietet Bitcoin jedoch nach wie vor eine sinnvolle Absicherung gegen eine verfehlte Fiskal- und Geldpolitik.



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Autor James Butterfill ist Head of Research bei Coinshares.

