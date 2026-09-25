Tankrabatt Oktober 2026: Was er für Inflation und Zinsen bedeutet

Der Bundestag hat den Tankrabatt Oktober 2026 im Eilverfahren final beschlossen: Ab 1. Oktober sinkt die Energiesteuer auf Kraftstoffe erneut um 14,04 Cent je Liter. Cash. ordnet ein, was das für Inflationsrate und EZB-Zinskurs bedeutet – und was Berater ihren Kunden dazu raten sollten.

Der Bundestag hat den Tankrabatt Oktober 2026 im Eilverfahren final beschlossen: Vom 1. Oktober bis 31. Dezember sinkt die Energiesteuer auf Diesel und Benzin um jeweils 14,04 Cent je Liter. Inklusive Mehrwertsteuer ergibt das eine Entlastung von bis zu 17 Cent brutto pro Liter. Der Bundesrat befasste sich mit der Maßnahme in seiner 1068. Sitzung vom 25. September 2026.

Aus den Ländern kommt dennoch Kritik. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält die Entlastung für zu gering: „Der Sprit muss nach meiner Auffassung wieder unter 2 Euro.“

Für Finanzberater und Vermögensverwalter ist die politische Debatte allerdings nur die halbe Geschichte. Entscheidend ist, ob die Steuersenkung die Inflationsrate tatsächlich drückt. Davon hängt ab, wie stark die Maßnahme auf den Zinskurs der EZB wirkt.

Tankrabatt Oktober 2026 im Vergleich zu 2022

Es ist bereits der zweite Tankrabatt in diesem Jahr. Vom 1. Mai bis 30. Juni 2026 hatte der Bund die Energiesteuer schon einmal in gleicher Höhe gesenkt. Grundlage war das zweite Energiesteuersenkungsgesetz, das der Bundestag im April 2026 beschloss. Die Steuermindereinnahmen lagen damals bei rund 1,6 Milliarden Euro in zwei Monaten. Die Neuauflage ab Oktober soll nach Angaben der Bundesregierung rund 2,5 Milliarden Euro kosten, Bund und Länder teilen sich die Summe je zur Hälfte. Zum Vergleich: Der Tankrabatt 2022 senkte die Energiesteuer bei Benzin deutlich stärker, nämlich um 29,55 Cent je Liter, und lief mit drei Monaten zudem länger als die Auflage im Frühjahr.

Merkmal Tankrabatt 2022 Tankrabatt Mai/Juni 2026 Tankrabatt Oktober bis Dezember 2026 Zeitraum 1. Juni bis 31. August 2022 (drei Monate) 1. Mai bis 30. Juni 2026 (zwei Monate) 1. Oktober bis 31. Dezember 2026 (drei Monate) Senkung Energiesteuer Diesel (netto) 14,04 Cent je Liter 14,04 Cent je Liter 14,04 Cent je Liter Senkung Energiesteuer Benzin (netto) 29,55 Cent je Liter 14,04 Cent je Liter 14,04 Cent je Liter Entlastung brutto je Liter nicht gesondert ausgewiesen rund 17 Cent rund 17 Cent Steuermindereinnahmen rund 3,15 bis 3,4 Milliarden Euro (Quellenangaben schwanken) rund 1,6 Milliarden Euro rund 2,5 Milliarden Euro (angekündigt) Weitergabe an der Zapfsäule (ifo-Institut) rund 100 Prozent Diesel, rund 85 Prozent Super, im Zeitverlauf abnehmend rund 24 Prozent Diesel, rund 71 Prozent Super (erste drei Tage) noch nicht bekannt (Start 1. Oktober 2026)

Eine vollständige Abschaffung der Energiesteuer ist unionsrechtlich ohnehin nicht möglich. Die EU schreibt Mindeststeuersätze für Energieerzeugnisse vor. Bei Diesel senkten deshalb sowohl der Tankrabatt 2022 als auch die Auflagen 2026 die Steuer bis zum europarechtlich zulässigen Minimum.

Warum die Energiesteuer ausgerechnet jetzt wieder sinkt

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Die Inflation in Deutschland zog im August 2026 auf 2,9 Prozent an, nach 2,8 Prozent im Juli und 2,3 Prozent im Juni, was auch die Frage aufwirft, wie weit die EZB angesichts der anziehenden Eurozone-Inflation noch gehen muss. Ende Juni lief der erste Tankrabatt des Jahres aus. Haupttreiber sind laut Statistischem Bundesamt die Energiepreise: Sie verteuerten sich binnen Jahresfrist um 10,5 Prozent, der stärkste Anstieg seit über drei Jahren. Kraftstoffe allein legten um 27,7 Prozent zu. Destatis-Präsidentin Ruth Brand nannte als Ursache die gestiegenen Energiepreise infolge des Nahost-Konflikts. Die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel lag mit 2,4 Prozent dagegen spürbar niedriger. Der Preisdruck kommt also vor allem aus dem Energiebereich.

Was der EZB-Zinsentscheid mit dem Tankrabatt Oktober 2026 zu tun hat

Genau dieser Energiepreisdruck hat die EZB zu einem ungewöhnlichen Schritt bewogen. Bei der EZB-Sitzung am 10. September 2026 erhöhte sie alle drei Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte, den Einlagesatz auf 2,50 Prozent. Es war der zweite Zinsschritt nach oben binnen weniger Monate. Die Notenbank begründete ihn – wie schon die Anhebung im Juni – mit dem Energiepreisdruck infolge des Nahost-Konflikts, der auch den Druck auf die Zinspolitik erhöht. Der Tankrabatt Oktober 2026 fällt damit in eine Phase, in der die EZB ihre Leitzinsen anhebt statt senkt.

In ihrer September-Projektion rechnet die EZB für den Euroraum mit einer Teuerung von 3,0 Prozent für 2026. Für 2027 erwartet sie 2,5 Prozent, für 2028 dann 2,1 Prozent. Nach eigener Einschätzung bleibt die Inflation damit deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel und kehrt erst gegen Ende 2027 dorthin zurück. Die Bundesbank sah in ihrer bislang letzten Deutschland-Prognose von Juni 2026 die Teuerung hierzulande bei 2,9 Prozent für 2026 und 2,7 Prozent für 2027. Ein spürbarer Rückgang auf 1,9 Prozent folgt demnach erst 2028. Eine aktuellere Deutschland-Prognose, die den zweiten Zinsschritt und den neuen Tankrabatt berücksichtigt, lag zum Redaktionsschluss nicht vor.

Kommt die Entlastung diesmal an der Zapfsäule an?

Ob der Tankrabatt Oktober 2026 die Inflationsrate spürbar drückt, hängt vor allem an der Mineralölbranche. Beim ersten Tankrabatt dieses Jahres tat sich hier eine Lücke auf. Das ifo-Institut wertete die ersten drei Tage nach dem Start im Mai aus. Danach gaben die Tankstellen im Schnitt nur rund 24 Prozent der Entlastung bei Diesel weiter, bei Superbenzin waren es rund 71 Prozent. 2022 fiel die Quote deutlich höher aus: Damals maß das ifo-Institut rund 100 Prozent bei Diesel und rund 85 Prozent bei Super, allerdings mit abnehmender Tendenz im Zeitverlauf. Bleibt die Weitergabe ab Oktober so verhalten wie im Frühjahr, dürfte der dämpfende Effekt auf die Inflation schwächer ausfallen als 2022. Entsprechend kleiner wäre der Spielraum, den die Maßnahme der EZB verschafft.

Was der Tankrabatt Oktober 2026 für Zinsanlagen bedeutet

Für die Beratungspraxis zählt vor allem der Zinspfad. Die EZB hat ihre Leitzinsen zuletzt zweimal angehoben statt gesenkt. Das wirkt auf die Konditionen von Tages- und Festgeld, auf die Duration von Rentenportfolios und auf die Bauzinsen in der Immobilienfinanzierung. Der Ölpreis bleibt zudem durch den Nahost-Konflikt ein Unsicherheitsfaktor. Die nächste Inflationsmeldung des Statistischen Bundesamts und der kommende Zinsentscheid der EZB zeigen, ob die Steuersenkung die erhoffte dämpfende Wirkung entfaltet.

Spritpreisdeckel soll spätestens 2027 folgen

Über den Tankrabatt hinaus plant die Bundesregierung einen zeitlich befristeten Spritpreisdeckel nach belgischem oder luxemburgischem Vorbild. Er soll spätestens zum 1. Januar 2027 kommen. Dazu sind Gespräche mit der Mineralölbranche geplant.