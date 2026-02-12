Mit KI-Support die besten Europa-Aktien finden

Die WWK Investment S.A. hat mit dem WWK KI Alpha – Aktien Europa einen weiteren Fonds ihrer KI-Strategie aufgelegt. Das Produkt richtet sich an private Anleger und verfolgt das Ziel, eine positive aktive Rendite gegenüber dem europäischen Vergleichsindex MSCI Europe zu erzielen.

Wie bereits beim global ausgerichteten Schwesterfonds WWK KI Alpha – Aktien Welt basiert auch der neue Europafonds auf einem systematischen, KI-gestützten Auswahlprozess. Die Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft arbeitet dabei mit dem externen Anlageberater Ultramarin Capital GmbH zusammen, einem auf Künstliche Intelligenz spezialisierten Wertpapierinstitut.

Der Fonds WWK KI Alpha – Aktien Welt wurde kürzlich mit dem Cash. Financial Advisors Award ausgezeichnet. Das Investmentkonzept setzt auf eine Kombination aus algorithmischer Analyse und menschlicher Überwachung der Anlageentscheidungen.

KI trifft Investmenterfahrung

Dr. Björn Lutz, Geschäftsführer der WWK Investment S.A., beschreibt den Ansatz so: „Die WWK KI Alpha-Fonds bieten eine ideale Symbiose aus innovativer KI und Investmenterfahrung. Wir geben den Rahmen vor, in dem die KI handelt, und kontrollieren jeden Anlagevorschlag. Gemeinsam mit den innovativen Fondspolicen der WWK entsteht so die optimale Kombination für eine leistungsstarke Altersvorsorge.“

Dr. Björn Lutz (Foto: WWK Investment)

Ultramarin übernimmt die technologische Grundlage für die Titelselektion. Die KI-Plattform des Unternehmens analysiert täglich mehr als 5.000 Aktien weltweit und verarbeitet dabei umfangreiche Datenmengen. Ziel ist es, komplexe Zusammenhänge systematisch zu erfassen und Prognosen datenbasiert abzuleiten.

Dr. Daniel Willmann, Co-Founder und CEO von Ultramarin, erklärt: „Durch den Einsatz von KI können vielschichtige Zusammenhänge abgebildet werden, was zu qualitativ besseren Prognosen führt. Die Maschine handelt zudem frei von Emotionen. Der Effekt für die Fondsfamilie WWK KI Alpha: Langfristig höhere Renditechancen bei gleichzeitig geringen Risiken und Schwankungen.“

Dr. Daniel Willmann (Foto: Ultramarin)

Einbindung in Fondspolicen und Direktanlage

Die WWK Investment S.A. ist die konzerneigene Kapitalverwaltungsgesellschaft der WWK Versicherungsgruppe mit Sitz in Luxemburg. Sie wurde 2001 gegründet und startete mit drei global anlegenden Dachfonds. Das verwaltete Vermögen ist durch den Vertrieb von Fondspolicen und Sparplänen kontinuierlich gewachsen und liegt aktuell bei rund 1,4 Milliarden Euro.

Alle Fonds der Gesellschaft sind sowohl im Rahmen fondsgebundener Versicherungen der WWK Lebensversicherung a. G. als auch in der Direktanlage verfügbar. Die Produktfamilie WWK KI Alpha wird in den verkaufsoffenen Fondspolicen der WWK mit kostengünstigen Anteilsklassen angeboten.

Die WWK Lebensversicherung a. G. erzielt Beitragseinnahmen von über einer Milliarde Euro und zählt damit zu den 20 größten Lebensversicherern in Deutschland. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist das Unternehmen ausschließlich seinen Mitgliedern verpflichtet. Ultramarin ist seit 2017 auf KI-Lösungen für die Kapitalanlage spezialisiert und beschäftigt rund 30 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, München und Frankfurt am Main.