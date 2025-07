Munich Re: Joachim Wenning geht – Vorstandschef kündigt Rückzug zum Jahresende an

Zum Jahreswechsel 2025/26 steht ein Wechsel an der Spitze von Munich Re bevor. Vorstandsvorsitzender Dr. Joachim Wenning will sein Amt zum 31. Dezember 2025 niederlegen und in den Ruhestand gehen. Das teilte der Konzern nach einer Sitzung des Aufsichtsrats mit. Als Nachfolger wurde Dr. Christoph Jurecka bestimmt, bislang Finanzvorstand des Rückversicherers.

Wenning begründet seinen Rückzug mit dem erfolgreichen Abschluss des Strategieprogramms „Ambition 2025“ sowie persönlichen Überlegungen. Der promovierte Volkswirt steht seit 2017 an der Spitze von Munich Re und ist seit mehr als 20 Jahren in leitenden Funktionen für den Konzern tätig.

Sein designierter Nachfolger Christoph Jurecka gehört Munich Re bereits seit 2011 an. Zunächst war er im Vorstand der Ergo Group aktiv, 2019 wechselte er in den Konzernvorstand von Munich Re und übernahm dort das Finanzressort. Zum 1. Januar 2026 soll er nun die Unternehmensführung übernehmen.

Christoph Jurecka, designierter CEO der Münchener Rück

Neuer CFO und Technologievorstand

Im Zuge des Führungswechsels ordnet Munich Re auch weitere Spitzenpositionen neu. Den Posten des Chief Financial Officer übernimmt ab Anfang 2026 Andrew Buchanan. Der gebürtige Südafrikaner ist seit 2011 im Konzern und seit 2017 Finanzchef der Rückversicherung.

Bereits zum 1. August 2025 zieht zudem Robin Johnson in den Konzernvorstand ein. Er wird als Chief Technology Officer eine neu geschaffene Rolle übernehmen. Johnson, ein gebürtiger Brite, ist seit 2017 als Chief Information Officer der Rückversicherung tätig. Seit 2023 ist er zudem CTO im Vorstand der ERGO Group AG und leitet als Vorstandschef die ERGO Technology & Services Management AG.

Aufsichtsrat würdigt Wenning

„Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Joachim Wenning, der während seiner jahrzehntelangen Tätigkeit für Munich Re, davon über acht Jahre an der Spitze, Herausragendes geleistet hat“, erklärte Aufsichtsratschef Dr. Nikolaus von Bomhard.

Mit Christoph Jurecka übernehme ein versierter Kenner des Unternehmens mit umfassender Erfahrung in der Erst- und Rückversicherung sowie in Finanzfragen die Leitung. Die nun beschlossenen Veränderungen im Vorstand würden „die Weichen für fortgesetzten Erfolg von Munich Re stellen“, so von Bomhard.