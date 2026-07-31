Warum Deutschland bei Innovationen trotz Milliardenvermögen Finanzierungslücken hat

Deutschland verfügt über Kapital, Forschung und unternehmerisches Talent. Trotzdem erreichen viele innovative Unternehmen nicht die Finanzierung, die sie für Wachstum und Skalierung benötigen. Der Grund liegt nicht allein in der Menge des Geldes, sondern in der Qualität der Verbindung zwischen Kapital und Innovation – in Struktur, Übersetzung und Vertrauen.

Das scheinbare Kapitalparadox

Deutschland ist eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Zum Jahresende 2025 belief sich das Geldvermögen der privaten Haushalte nach Angaben der Deutschen Bundesbank auf rund 9,5 Billionen Euro. Gleichzeitig investierte der deutsche Venture-Capital-Markt im selben Jahr rund 7,2 Milliarden Euro in Start-ups. Beide Zahlen sind nicht direkt vergleichbar – und doch machen sie ein Paradox sichtbar: Kapital ist vorhanden, aber nur ein sehr kleiner Teil erreicht jene Unternehmen, die neue Technologien entwickeln, Märkte schaffen und künftige Wertschöpfung aufbauen.

Die Frage lautet deshalb nicht nur: Hat Deutschland zu wenig Wagniskapital? Sie lautet vielmehr: Warum finden vorhandenes Kapital und innovative Unternehmen so häufig nicht im richtigen Moment zusammen?

Darüber wird meist in Gegensätzen gesprochen. Gründer beklagen fehlenden Mut. Investoren verweisen auf unreife Geschäftsmodelle, unklare Zahlen oder unzureichende Vorbereitung. Die Politik reagiert mit neuen Programmen, während Unternehmen durch ein komplexes Geflecht aus Förderlogiken, regulatorischen Anforderungen und langen Entscheidungswegen navigieren. Jede Seite hat nachvollziehbare Argumente. Gerade deshalb führt die Suche nach Schuldigen nicht weiter.

Das deutsche Kapitalproblem ist in weiten Teilen kein Mengenproblem. Es ist ein Übersetzungs-, Struktur- und Vertrauensproblem. Zwischen wissenschaftlicher Exzellenz und Investitionsentscheidung, zwischen Produkt und Equity Story, zwischen erster Traktion und Skalierung fehlen zu oft belastbare Brücken.

Deutschland verfügt über außergewöhnliche Voraussetzungen

Diese Diagnose ist kein Grund für Pessimismus. Im Gegenteil: Kaum ein Land in Europa bringt ähnlich viele Voraussetzungen für ein starkes Innovationsökosystem zusammen. Deutschland verfügt über international anerkannte Universitäten, Fraunhofer-, Max-Planck- und Helmholtz-Institute, eine leistungsfähige industrielle Basis und einen Mittelstand, der technische Ideen seit Jahrzehnten in marktfähige Produkte übersetzt.

Der European Innovation Scoreboard 2026 zeigt, dass Deutschland seine Innovationsleistung weiterhin in starke wirtschaftliche Wirkung übersetzt. Das Land gehört bei Beschäftigung in innovativen Unternehmen sowie bei Handels- und Absatzwirkungen zu den führenden EU-Mitgliedstaaten. Mehr als die Hälfte der Beschäftigung in Deutschland entfällt auf Branchen mit hoher oder mittelhoher Technologieintensität – deutlich mehr als im europäischen Durchschnitt.

Auch die Gründungsdynamik ist lebendiger, als die öffentliche Stimmung vermuten lässt. KfW Research erfasste für 2024 erneut mehr als 2.500 neu gegründete Start-ups; im ersten Halbjahr 2025 setzte sich der positive Trend fort. Venture-finanzierte Start-ups wachsen im Durchschnitt deutlich schneller als nicht VC-finanzierte junge Unternehmen und schaffen überproportional viele Arbeitsplätze.

Deutschland fehlt es also weder an Ideen noch an Talenten. Es fehlt auch nicht grundsätzlich an Kapital. Was fehlt, ist ein System, das diese Stärken konsequenter, schneller und vertrauensvoller miteinander verbindet.

Investoren handeln rational und menschlich

In der öffentlichen Debatte wird Risikokapital gelegentlich so dargestellt, als müssten Investoren lediglich mutiger werden. Diese Sicht greift zu kurz. Venture-Capital-Fonds verwalten meist nicht nur eigenes Geld. Hinter ihnen stehen institutionelle Anleger, Family Offices, Unternehmen, Stiftungen oder öffentliche Kapitalgeber. Fondsmanager müssen Renditeziele, Laufzeiten, Diversifikation und Berichtspflichten berücksichtigen. Sie tragen Verantwortung gegenüber ihren Kapitalgebern und können Risiken nicht ignorieren.

Due Diligence, Marktanalysen und kritische Fragen sind deshalb kein Ausdruck fehlender Innovationsbereitschaft. Sie sind Teil professionellen Investierens. Das Spannungsfeld entsteht an einer anderen Stelle: Je innovativer und früher ein Unternehmen ist, desto weniger historische Daten und belastbare Vergleichswerte existieren. Genau die Unternehmen mit dem größten Veränderungspotenzial passen häufig am schlechtesten in klassische Bewertungsmodelle.

Hinzu kommt die menschliche Seite jeder Kapitalentscheidung. Daniel Kahneman und Amos Tversky haben gezeigt, dass Menschen mögliche Verluste stärker gewichten als gleich hohe Gewinne. Diese Verlustaversion verschwindet nicht am Eingang eines Investmentkomitees. Der mögliche Verlust ist konkret; der außergewöhnliche Erfolg bleibt zunächst eine abstrakte Zukunftschance.

Das ist weder Schwäche noch Fehlverhalten. Es erklärt jedoch, warum Unsicherheit schnell als Mangel interpretiert wird, obwohl sie ein natürlicher Bestandteil echter Innovation ist. Wer in Zukunftstechnologien investiert, kann Unsicherheit nicht vollständig beseitigen. Er kann nur lernen, sie professionell einzuordnen.

Vertrauen ist die höchste Form von Kapital

Vielleicht betrachten wir Kapital seit Langem aus einer zu engen Perspektive. Wir sprechen über Fondsvolumen, Bewertungen, Multiples und Ticketgrößen. Doch Geld allein schafft keine Investition. Eine Investition entsteht erst, wenn Vertrauen vorhanden ist.

Der Gründer glaubt an eine Idee, deren Erfolg noch nicht bewiesen ist. Der Investor glaubt an das Team und dessen Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen. Mitarbeitende glauben an das Unternehmen. Kunden glauben daran, dass das Produkt ein relevantes Problem löst. Erst wenn diese Vertrauensbeziehungen zusammenkommen, kann Kapital seine Wirkung entfalten.

Vertrauen ist deshalb möglicherweise die höchste Form von Kapital. Geld lässt sich überweisen. Vertrauen muss aufgebaut, bestätigt und immer wieder verdient werden.

Für Gründer bedeutet das: Sie müssen nicht den Eindruck erwecken, ihr Unternehmen sei risikofrei. Kein professioneller Investor glaubt an Risikofreiheit. Glaubwürdiger ist, Risiken klar zu benennen und zu zeigen, wie sie gesteuert werden. Ein Team, das seine Schwächen kennt, wirkt häufig investierbarer als ein Team, das ausschließlich Perfektion präsentiert.

Für Investoren bedeutet es: Vertrauen darf nicht ausschließlich aus bekannten Logos, Eliteuniversitäten oder Empfehlungen des eigenen Netzwerks entstehen. Diese Signale reduzieren zwar Unsicherheit, können aber auch neue Perspektiven verdecken. Ein offenes Ökosystem muss Unternehmen ermöglichen, Vertrauen durch Substanz, Transparenz und Leistung aufzubauen – auch wenn sie noch nicht Teil der etablierten Kreise sind.

Gründer und Investoren sitzen auf derselben Seite

Die Sprache des Kapitalmarkts suggeriert häufig ein Gegenüber: Kapitalgeber und Kapitalnehmer, Bewerber und Entscheider, Pitchende und Bewertende. Diese Rollenverteilung erzeugt leicht ein Machtgefälle. Der Gründer präsentiert, der Investor prüft. Der Gründer hofft, der Investor entscheidet.

Ökonomisch betrachtet sitzen beide jedoch auf derselben Seite des Tisches. Beide investieren. Der Investor investiert Geld. Der Gründer investiert Zeit, Energie, Reputation, häufig eigenes Vermögen und einen erheblichen Teil seines Lebens. Beide treffen Entscheidungen unter Unsicherheit. Beide tragen Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Beide gewinnen nur, wenn das Unternehmen nachhaltig Wert schafft.

Kapital braucht Unternehmer ebenso wie Unternehmer Kapital brauchen. Ohne Gründer entstehen keine neuen Unternehmen, keine Exits und keine Renditen für Fonds und deren Anleger. Ohne Kapital können viele technologie- und forschungsintensive Unternehmen ihr Potenzial nicht entfalten. Die erfolgreichsten Finanzierungen entstehen deshalb nicht als einseitige Auswahlentscheidung, sondern als Partnerschaft mit klaren Erwartungen, gegenseitigem Respekt und gemeinsamer Verantwortung.

Dieser Perspektivwechsel verändert Gespräche. Aus dem Bittsteller wird ein Unternehmer. Aus dem reinen Kapitalgeber wird ein strategischer Partner. Aus der Finanzierung wird ein gemeinsames Vorhaben.

Investor Readiness ist mehr als ein Pitch Deck

Viele Unternehmen beginnen ihre Investorenvorbereitung mit der Gestaltung einer Präsentation. Das Pitch Deck ist wichtig – aber es ist nur die sichtbare Oberfläche. Investor Readiness beginnt tiefer.

Ein investierbares Unternehmen kann nicht nur erklären, wie groß sein Markt ist. Es kann nachvollziehbar darstellen, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, welche Annahmen das Geschäftsmodell tragen, welche Meilensteine mit dem Kapital erreicht werden und welche Risiken den Plan gefährden könnten. Es kennt seine Unit Economics, seine Liquiditätsentwicklung, seine regulatorischen Abhängigkeiten, seine Schutzrechte und die Konsequenzen unterschiedlicher Wachstumsszenarien.

Ebenso wichtig ist die innere Ausrichtung. Wenn Gründer, Führungsteam und Gesellschafter unterschiedliche Ziele verfolgen, wird dies spätestens im Due-Diligence-Prozess sichtbar. Eine glaubwürdige Equity Story entsteht nicht durch schöne Worte, sondern durch Übereinstimmung zwischen Strategie, Zahlen, Governance und Verhalten.

Gerade hier können Unternehmen selbst viel verändern. Nicht jede Finanzierungslücke lässt sich durch bessere Vorbereitung schließen. Aber unklare Kommunikation, ungeordnete Unterlagen oder widersprüchliche Aussagen schaffen vermeidbare Unsicherheit. Professionelle Investor Readiness verkürzt keine technologischen Entwicklungszeiten, aber sie verkürzt den Weg zum Verständnis – und damit häufig den Weg zur Entscheidung.

Deutschland braucht kein zweites Silicon Valley

Der Vergleich mit den USA begleitet fast jede Debatte über Wagniskapital. Er ist hilfreich, solange er Unterschiede sichtbar macht. Problematisch wird er, wenn daraus die Forderung entsteht, Deutschland müsse das Silicon Valley kopieren.

KfW Research zeigt, dass der Venture-Capital-Markt in den USA und im Vereinigten Königreich gemessen am Bruttoinlandsprodukt rund 3,4 beziehungsweise 2,9 Mal so groß ist wie in Deutschland. Besonders groß ist die Lücke in der Scale-up-Finanzierung. Zugleich ist der amerikanische Markt historisch älter, kapitalmarktorientierter und durch große einheitliche Absatz- und Exitmärkte geprägt.

Deutschland verfügt über andere Stärken: industrielle Tiefe, langfristige Kundenbeziehungen, anwendungsnahe Forschung, hohe Qualitätsstandards und eine außergewöhnliche Zahl spezialisierter Mittelständler. Diese Stärken eignen sich besonders für Deep Tech, industrielle KI, Robotik, Medizintechnik, Biotechnologie, neue Materialien und Energietechnologien – also für Bereiche, in denen technologische Substanz wichtiger ist als kurzfristige Aufmerksamkeit.

Ein deutsches Innovationsmodell sollte deshalb nicht Wachstum gegen Qualität ausspielen. Es sollte Geschwindigkeit mit Präzision, Kapital mit industriellem Zugang und Skalierung mit langfristiger Verantwortung verbinden. Deutschland muss nicht lauter werden als andere. Es muss schneller darin werden, seine vorhandene Exzellenz in international skalierbare Unternehmen zu übersetzen.

Die kritische Lücke entsteht beim Skalieren und beim Exit

Die deutsche Frühphasenlandschaft hat sich in den vergangenen Jahren deutlich professionalisiert. Die größere Herausforderung beginnt häufig, wenn Unternehmen große Tickets für internationale Skalierung, regulatorische Zulassungen, Produktionsaufbau oder Markteintritt benötigen.

Große Finanzierungsrunden brauchen Fonds, die ausreichende Volumina bewegen, Co-Investitionen strukturieren oder als Lead Investor Verantwortung übernehmen können. Genau hier liegt eine strukturelle Schwäche: Nach KfW-Angaben stammten in den USA zwischen 2021 und 2024 mehr als die Hälfte der neu eingeworbenen Fondsmittel aus Fonds mit mindestens 500 Millionen Euro Volumen. In Europa lag der Anteil bei 18 Prozent, in Deutschland bei lediglich sieben Prozent.

Diese Lücke setzt sich bei den Exits fort. KfW Research zeigt, dass bei Übernahmen deutscher Start-ups seit 2005 in 57 Prozent der Fälle ein Käufer aus dem Ausland kam. Bei Börsengängen wählten 44 Prozent einen Finanzplatz außerhalb Deutschlands; die US-Technologiebörse Nasdaq spielt dabei eine zentrale Rolle.

Internationale Käufer und Kapitalmärkte sind kein Problem an sich. Sie können Wachstum, Marktzugang und globale Reichweite ermöglichen. Problematisch wird es, wenn Unternehmen Deutschland nicht aus strategischer Stärke verlassen, sondern weil in Europa die nötige Finanzierungstiefe oder der passende Exitkanal fehlt. Dann wird Wissen hier entwickelt, während ein erheblicher Teil der künftigen Wertschöpfung anderswo entsteht.

Fünf Brücken, die Kapital und Innovation näher zusammenbringen

Die gute Nachricht ist: Viele Lösungen sind bekannt – und mehrere Entwicklungen haben bereits begonnen. Entscheidend ist, sie konsequent miteinander zu verbinden.

Erstens braucht Deutschland mehr privates institutionelles Kapital in der Venture-Capital-Anlageklasse. Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke verfügen über langfristige Verpflichtungen und könnten grundsätzlich auch langfristiges Wachstumskapital bereitstellen. Dafür benötigen sie geeignete Fondsgrößen, professionelle Strukturen, Diversifikation und verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen.

Zweitens braucht der Markt mehr große, handlungsfähige Lead-Investoren. Ein Lead Investor stellt nicht nur den größten Scheck bereit. Er strukturiert die Runde, setzt Standards, koordiniert Due Diligence und gibt weiteren Investoren ein wichtiges Vertrauenssignal. Gerade bei Finanzierungen im zweistelligen Millionenbereich entscheidet diese Rolle oft darüber, ob eine Runde tatsächlich zustande kommt.

Drittens müssen Exitmärkte und europäische Kapitalmärkte tiefer werden. Venture Capital ist ein Kreislauf. Ohne glaubwürdige Möglichkeiten für Börsengänge, Übernahmen und Sekundärtransaktionen fließen weniger Renditen an Anleger zurück – und damit weniger neues Kapital in Fonds. Eine stärkere europäische Kapitalmarktunion wäre deshalb nicht nur ein Finanzprojekt, sondern Innovationspolitik.

Viertens muss das Ökosystem offener werden. Empfehlungen und persönliche Netzwerke werden immer wichtig bleiben. Doch Zugänge können transparenter gestaltet werden: durch offene Deal-Sourcing-Formate, standardisierte Erstinformationen, klar kommunizierte Investmentthesen und systematische Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Industrie, Family Offices und Fonds. Nicht jedes Unternehmen verdient Kapital. Aber jedes substanzielle Unternehmen sollte eine faire Chance verdienen, verstanden zu werden.

Fünftens muss Komplexität reduziert werden. Förderprogramme, öffentliche Finanzierungsinstrumente, steuerliche Fragen und regulatorische Anforderungen dürfen nicht so viel Managementkapazität binden, dass Gründer weniger Zeit für Kunden, Produkt und Team haben. Vereinfachung bedeutet nicht weniger Sorgfalt. Sie bedeutet, Sorgfalt effizienter zu organisieren.

Der Wandel hat bereits begonnen

Es wäre falsch, nur auf die Lücken zu schauen. Deutschlands Venture-Capital-Markt ist heute deutlich reifer als noch vor zehn Jahren. Nach dem außergewöhnlichen Boomjahr 2021 und der anschließenden Korrektur hat sich der Markt stabilisiert. KfW Research beschreibt 2025 als ein Jahr der Seitwärtsbewegung unter hoher wirtschaftlicher Unsicherheit – zugleich mit positiven strukturellen Entwicklungen.

Auch politische und privatwirtschaftliche Initiativen setzen an den richtigen Hebeln an. Im Rahmen der WIN-Initiative wurden Zusagen von insgesamt zwölf Milliarden Euro vereinbart, die bis 2030 schrittweise in den deutschen Venture-Capital-Markt fließen sollen. Bis Ende 2025 waren bereits 2,64 Milliarden Euro im Markt gebunden; der Schwerpunkt lag auf Deutschland und der Scale-up-Phase. Parallel sollen größere Dachfondsstrukturen, bessere steuerliche Bedingungen und stärkere Kooperationen zwischen Forschung, Unternehmen und Kapitalgebern entstehen.

Solche Programme allein werden die Kultur nicht verändern. Aber sie zeigen, dass die Herausforderung erkannt wurde. Noch wichtiger ist die wachsende Zahl unternehmerischer Family Offices, erfolgreicher Gründer als Business Angels und Industrieunternehmen, die Innovation nicht nur einkaufen, sondern früh begleiten möchten.

Deutschland beginnt, die Brücke zwischen traditioneller Wirtschaftskraft und neuer technologischer Wertschöpfung zu bauen. Diese Brücke ist noch nicht fertig. Aber sie existiert – und sie wird breiter.

Die wichtigste Investition der kommenden Jahre

Vielleicht wird die wichtigste Investition der kommenden Jahre nicht ausschließlich in künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Robotik oder Quantentechnologien fließen. Vielleicht beginnt sie noch davor: mit einer Investition in Vertrauen.

Vertrauen in Wissenschaft, die Zeit benötigt. Vertrauen in Unternehmer, die Verantwortung übernehmen. Vertrauen in Investoren, die Kapital mit Erfahrung und Disziplin verbinden. Vertrauen darin, dass Zukunft nie vollständig beweisbar ist, bevor sie begonnen hat.

Deutschland besitzt hervorragende Forschung, außergewöhnliche Gründer, erfahrene Unternehmer, industrielle Kompetenz und mehr als genug Kapital. Es fehlt keine einzelne Ressource, deren Abwesenheit das Problem erklären würde. Die Aufgabe besteht darin, diese Ressourcen besser zu verbinden.

Das verlangt Veränderungen auf allen Seiten. Gründer müssen investierbarer kommunizieren und professioneller vorbereiten. Investoren müssen Unsicherheit differenziert bewerten und ihre Netzwerke weiter öffnen. Institutionelle Kapitalgeber müssen Venture Capital als langfristige Anlageklasse ernst nehmen. Politik und Verwaltung müssen verlässliche, einfachere Rahmenbedingungen schaffen. Industrie und Mittelstand müssen früher zu Kunden, Partnern und Investoren neuer Technologien werden.

Es geht nicht darum, jede Idee zu finanzieren. Es geht darum, außergewöhnlichen Ideen eine faire Chance zu geben – und die Qualität der Entscheidung zu erhöhen, statt nur die Zahl der Entscheidungen zu vergrößern.

Deutschland hat kein Erkenntnisproblem. Wir wissen, wie Innovation entsteht. Es hat kein Talentproblem. Unsere Forschung und Unternehmen beweisen das täglich. Und es hat auch kein reines Kapitalproblem. Kapital ist vorhanden.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht länger nur: Wie finden Gründer Kapital? Sie lautet: Wie schaffen wir ein Umfeld, in dem Kapital die besten Ideen schneller findet – und beide Seiten gemeinsam Verantwortung für Wachstum übernehmen?

Wohlstand entsteht nicht dort, wo Kapital lediglich liegt. Wohlstand entsteht dort, wo Kapital den Mut findet, Zukunft möglich zu machen. Genau darin liegt Deutschlands große Chance.

„Wohlstand entsteht nicht dort, wo Kapital lediglich liegt. Wohlstand entsteht dort, wo Kapital den Mut findet, Zukunft möglich zu machen.“

Autorenprofil:

Nela Novakovic | Managing Director at Eyodwa | Investor | Author | Finance, Strategy & Growth Expert | Fundraising

Martina Lackner | Psychologist | Investor | Author | Investor Relations & Communications | Fundraising

www.eyodwa.com

Quellen und weiterführende Hinweise

1. Deutsche Bundesbank (2026): Acquisition of financial assets and external financing in Germany in the fourth quarter of 2025.

2. KfW Research (2026): KfW Venture Capital Dashboard Q4 2025.

3. European Commission (2026): European Innovation Scoreboard 2026 – Country Profile Germany.

4. KfW Research (2025): Start-ups in Germany – growth and exit pathways through venture capital, Focus on Economics No. 521.

5. KfW Research (2025): The German venture capital market after the boom and bust, Focus on Economics No. 492.

6. KfW / WIN Initiative (2026): WIN Annual Report 2025 – Highlights.

7. Kahneman, Daniel / Tversky, Amos (1979): Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk.