Neue Tarife für Hund und Katze: Hanse Merkur reagiert auf steigende Tierarztkosten

Die Kosten für tiermedizinische Behandlungen steigen seit Jahren spürbar. Laut der Haustier-Studie 2024/25 von Takefive-Media sehen 64 Prozent der befragten Tierhalter darin eine der größten Herausforderungen bei der Haustierhaltung. Mit einer neuen Produktgeneration in der Tier-OP Versicherung und der Tier-Krankenversicherung reagiert die Hanse Merkur auf diese Entwicklung.

Kern des überarbeiteten Angebots ist ein stärker modular aufgebautes Tarifmodell. Tierhalter können zwischen den drei Tariflinien Komfort, Premium und Premium plus wählen und den Versicherungsschutz gezielt an den Bedarf anpassen. Ziel ist eine Absicherung, die von einem grundlegenden Schutz bis zu einer umfassenden Versorgung reicht und zugleich übersichtlich bleibt.

„Niemand sollte in einer Notsituation darüber nachdenken müssen, ob er sich die notwendige medizinische Versorgung für sein Tier leisten kann“, sagt Holger Ehses, der als Vorstand unter anderem die Produktentwicklung der Tierversicherungen bei der Hanse Merkur verantwortet.

Holger Ehses, Vorstandmitglied der Hanse Merkur

„Tierhalter haben unterschiedliche Bedürfnisse, die nach flexiblen Kombinationsmöglichkeiten verlangen – genau das bieten unsere neuen Produkte. Sie verbinden starke Leistungen mit fairen Konditionen und bieten vom Basisschutz bis zum Rundum-sorglos-Paket die individuell passende Lösung.“

Modulares Tarifkonzept mit zusätzlichen Bausteinen

Die neue Produktgeneration erweitert das bestehende Baukastensystem um zusätzliche Wahlmöglichkeiten. Neu ist unter anderem eine optionale Selbstbeteiligung von 500 Euro, die in allen Tariflinien gewählt werden kann. Damit lassen sich Beitragshöhe und Eigenanteil noch genauer steuern.

Auch die Zusatzbausteine wurden ausgebaut. Der Zahnbaustein umfasst nun neben Behandlungen auch Zahnersatz. Mit der neu eingeführten Tier Assistance erhalten Versicherte Unterstützung bei der Betreuung ihres Tieres in Notfallsituationen. Der Baustein Vorsorge Plus erhöht die jährliche Pauschale für präventive Maßnahmen auf 250 Euro.

Nach Angaben des Versicherers wächst die Nachfrage nach flexiblen Absicherungslösungen kontinuierlich. Nach eigenen Angaben konnte der Hamburger Versicherer seine Marktposition im vergangenen Jahr weiter ausbauen und verzeichnet steigende Bestände in der Tierversicherung.

Mehr Sicherheit durch erweiterten Kündigungsschutz

Ein weiterer Schwerpunkt der Produktüberarbeitung liegt auf dem Kündigungsschutz. Dieser greift nun in allen Tariflinien bereits ab Versicherungsbeginn. Für Tierhalter bedeutet das eine höhere Planungssicherheit, insbesondere bei größeren oder wiederkehrenden Schadenfällen.

Ab dem vierten Versicherungsjahr eröffnet die Hanse Merkur je nach Tarif zudem Optionen für einen lebenslangen Versicherungsschutz. Die konkreten Bedingungen unterscheiden sich nach Tariflinie, zielen jedoch darauf ab, eine dauerhafte Absicherung auch im höheren Tieralter zu ermöglichen.

Leistungen orientieren sich an moderner Tiermedizin

Inhaltlich wurden die Leistungen an aktuelle Entwicklungen in der Tiermedizin angepasst. In der Tier-OP Versicherung sind nun auch minimalinvasive Eingriffe mittels Endoskop eingeschlossen. Sowohl die OP- als auch die Krankenversicherung enthalten erweiterte Leistungen für alternative Heilmethoden.

Der Unfallbegriff wurde ebenfalls ausgeweitet. Künftig gelten auch das Verschlucken von Gegenständen sowie Vergiftungen als Unfallereignisse. Je nach Tarif ist zudem die Erstattung von Goldakupunktur vorgesehen. Darüber hinaus hat der Versicherer verschiedene Leistungsgrenzen sowie Nachbehandlungszeiträume angehoben.

Ergänzung durch Haftpflicht und digitale Services

Ergänzend zu den Kranken- und OP-Tarifen bietet die Hanse Merkur eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung an, die das Absicherungsangebot abrundet. Ziel ist ein möglichst vollständiger Schutz aus einer Hand.

Ab Ende Februar 2026 soll zudem eine neue Version der Service-App zur Verfügung stehen. Sie vereinfacht die Vertragsverwaltung und bindet künftig auch die Hundehalter-Haftpflichtversicherung ein.