US Treuhand besetzt Business Development und Vertrieb neu

US Treuhand hat zwei Führungspositionen neu besetzt. Simon Schmidt übernimmt als Direktor die strategische Geschäftsentwicklung, Fabian Frenz verantwortet ab sofort den Bereich Marketing und Vertrieb, teilt das Unternehmen mit. Es reagiert damit nach eigenen Angaben auf eine wachsende Nachfrage nach alternativen Sachwertinvestments.

Simon Schmidt bringt den Angaben zufolge Erfahrung aus verschiedenen Stationen der Finanz- und Investmentbranche mit. Nach Tätigkeiten als Finanzanlagenvermittler und Account Executive bei Fisher Investments war er zuletzt bei der Private-Market-Plattform Portagon tätig. Dort baute er ein Netzwerk aus Banken, Vermögensverwaltern und Finanzberatern auf. Bei US Treuhand soll er nun die strategische Marktpositionierung vorantreiben und neue Impulse im Business Development setzen.

Fabian Frenz ist seit 2022 im Unternehmen und wechselt nach dreieinhalb Jahren im Vertriebsteam in die Leitungsfunktion. Zuvor war er als Expansion Manager bei von Poll und Century 21 im Aufbau von Franchisepartnernetzwerken tätig. Seine Branchenerfahrung im Immobilienbereich soll künftig die Vertriebsarbeit von US Treuhand prägen.

Weiterer Fonds bereits zugelassen

Nach den Verwerfungen an den Immobilienmärkten in den vergangenen Jahren sieht US Treuhand derzeit günstige Einstiegsbedingungen – insbesondere bei hochwertigen Büroimmobilien mit stabilen Cashflows und langfristigen Mietverträgen.

Ein weiterer Fonds, UST XXVII, hat bereits die Vertriebszulassung erhalten und soll Vertriebspartnern zeitnah zur Verfügung stehen. Objektauswahl, Verhandlungen, Konzeption und Abwicklung in den USA übernimmt die Schwestergesellschaft Estein USA, Ltd. mit Sitz in Orlando, Florida.