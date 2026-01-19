Neuer Niederlassungsleiter soll Wachstum der Quirin Privatbank vor Ort stärken

Seit dem 1. Januar 2026 steht die Niederlassung der Quirin Privatbank in Wiesbaden unter neuer Leitung. Volker Fentz übernimmt die Verantwortung für den Standort und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Betreuung von Individualkunden mit. Der gebürtige Hesse führt ein sechsköpfiges Team, das rund 600 Privatkundinnen und -kunden mit einem Vermögen von etwa 210 Millionen Euro betreut. Für das laufende Jahr ist ein weiterer personeller Ausbau geplant.

„Ich freue mich sehr darauf, die Quirin Privatbank in Wiesbaden und Umgebung fortan repräsentieren zu dürfen“, so Volker Fentz. „Wir werden mit einem gezielten Empfehlungsmanagement die Bekanntheit der Bank vor Ort spürbar ausbauen und viele neue Kundinnen und Kunden für uns gewinnen.“

Vor seinem Wechsel war Fentz unter anderem bei der Unicredit und der Berliner Volksbank tätig. In verschiedenen regionalen Volksbanken verantwortete er als Bereichsleiter und Prokurist die Betreuung von Unternehmenskunden sowie gehobenen Privatkunden. Er ist ausgebildeter Bankkaufmann und studierter Betriebswirt.

Führung und Wachstum am Standort Wiesbaden

Auch aus Sicht des Vorstands passt die Personalentscheidung zur strategischen Ausrichtung der Bank. „Volker Fentz als Niederlassungsleiter war eine Empfehlung aus dem Wiesbadener Team heraus. Nach einem intensiven Kennenlernen war dann tatsächlich schnell klar: Das passt!“, so Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Quirin Privatbank. „Volker Fentz soll dem Standort wieder ein Gesicht geben und das Wachstum in der Region beschleunigen.“

Fentz selbst begründet seinen Wechsel mit der Ausrichtung des Instituts und seiner persönlichen Verbundenheit zur Region. „Karl Matthäus Schmidt als Innovator hat mich nachhaltig begeistert, ich teile diese Einstellung, immer nach vorn zu wollen. Die Quirin Privatbank ist eine der modernsten Privatbanken, die ich kenne – und dem Modell der unabhängigen Beratung gegen Honorar gehört meiner festen Überzeugung nach ohnehin die Zukunft“, so Fentz. Zudem freue er sich, als Wiesbadener die Bank in seiner Heimatstadt zu vertreten.

Neben der persönlichen Vermögensberatung an bundesweit 15 Standorten bietet die Quirin Privatbank seit 2013 mit ihrer Tochter quirion auch eine digitale Geldanlage an. Zusammen betreuen die Quirin Privatbank und quirion mehr als zehn Milliarden Euro von über 100.000 Kundinnen und Kunden.