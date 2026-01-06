Edmond de Rothschild besetzt neu geschaffene Führungsposition für Private Markets

In der neu geschaffenen strategischen Funktion übernimmt Anne-Laurence Roucher die Verantwortung für die Anlagestrategie und Aktivitäten in den Bereichen Private Equity, Infrastructure Private Debt und Immobilieninvestments und tritt dem Executive Committee von Edmond de Rothschild Asset Management bei, teilt das Unternehmen mit.

Mit der Personalentscheidung unterstreiche das Unternehmen die strategische Bedeutung der Privatmärkte für die langfristige Entwicklung des Hauses. Roucher soll dafür einen Strategieplan erarbeiten und das Wachstum des Private-Markets-Geschäfts von Edmond de Rothschild vorantreiben.

Die neue Group Head bringt den Angaben zufolge mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit. Sie wechselt von Mirova, dem Impact-Asset-Manager der Natixis-Gruppe, den sie 2012 mitbegründet hat. Dort war sie unter anderem stellvertretende CEO sowie zuletzt Head of Private Equity and Natural Capital und verantwortete verschiedene Wachstums- und Impact-Strategien.

Edmond de Rothschild Asset Management verwaltet nach eigenen Angaben derzeit mehr als 24 Milliarden Euro in Private-Markets-Strategien. Das Unternehmen verfügt demnach über Investmentplattformen in den Bereichen Immobilien, Infrastructure Debt und Private Equity.