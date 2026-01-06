Newsletter
Sylvia Borning ergänzt Geschäftsführung der EB Immobilienmanagement

Veröffentlichung:
Foto: EB Immobilienmanagement GmbH/Mark Mattingly
Sylvia Borning.

Zum 1. Januar 2026 erweitert die EB Immobilienmanagement GmbH ihre Geschäftsführung. Mit Sylvia Borning stößt eine Managerin mit fast 20 Jahren Erfahrung in der Immobilienwirtschaft zur Unternehmensspitze. Die Personalie markiere den Start einer neuen Entwicklungsphase.

Zum Jahresbeginn 2026 verstärkt die EB Immobilienmanagement GmbH aus Berlin ihre Geschäftsführung um Sylvia Borning. Sie ergänzt das bisherige Führungsteam aus Enver Büyükarslan und Sven-Marko Jahns-Mertke als Geschäftsführerin, teilt das Unternehmen mit. Mit dieser Erweiterung stelle die EB Immobilienmanagement die Weichen für die nächste Entwicklungsphase.

Im Fokus stehen dabei insbesondere die Weiterentwicklung digitaler Prozesse, die Optimierung der Verwaltungsstrukturen sowie eine zukunftsorientierte und nachhaltige Immobilienbewirtschaftung. Die zunehmende Komplexität der Immobilienverwaltung, geprägt durch Digitalisierung, steigende regulatorische Anforderungen, Effizienzsteigerung sowie wachsende Qualitätsansprüche von Eigentümern, erfordere klare Strukturen, moderne Lösungen und ein starkes Führungsteam, so das Unternehmen. 

19 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft

Sylvia Borning bringt den Angaben zufolge 19 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft mit. Sie war sieben Jahre an der gemeinsamen Führung eines mittelständischen Immobilienunternehmens beteiligt und verantwortete dort zentrale Bereiche der Unternehmenssteuerung.

Zuvor war sie als Principal Asset Management tätig. In dieser Funktion lag ihr Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen Steuerung von Immobilienportfolios, deren strategischer Weiterentwicklung sowie dem Risiko- und Performancemanagement.

Die EB Immobilienmanagement GmbH ist ein in Berlin ansässiges Immobilienmanagement-Unternehmen mit Fokus auf die ganzheitliche Verwaltung, Vermietung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen betreut nach eigenen Angaben mit einem Team von über 100 Mitarbeitenden mehr als 500 Objekte.

