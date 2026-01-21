Neuer Ökorenta-Fonds setzt auf erneuerbare Energien und Batteriespeicher

Kurz nach der Schließung des „Erneuerbare Energien 15“ hat die Ökorenta-Gruppe den Nachfolgefonds in den Vertrieb gebracht. Der neue Publikums-AIF „Ökorenta Erneuerbare Energien 16 geschlossene Investment GmbH & Co. KG“ richtet sich an Anleger, die in Sachwerte im Bereich erneuerbare Energien investieren möchten und beim Vorgängerfonds keine Berücksichtigung mehr fanden.

Der Fonds investiert in Beteiligungen an Wind- und Solarparks in Deutschland sowie in Stromspeicher. Letztere nehmen im Vergleich zu früheren Fonds einen höheren Stellenwert ein. Hintergrund ist der wachsende Markt für Großbatteriespeicher, die sowohl für die Netzstabilität als auch für die Preisbildung im Strommarkt eine zunehmende Rolle spielen.

Eine Beteiligung ist ab 5.000 Euro zuzüglich Agio möglich. Die geplante Laufzeit beträgt rund elf Jahre nach Vollinvestition. Prognostiziert ist eine Gesamtauszahlung von 169 Prozent vor Steuern inklusive Rückzahlung des eingesetzten Kapitals. Bis zum 30. Juni 2026 ist eine Vorabverzinsung vorgesehen. Diese beträgt anteilig sechs Prozent pro Jahr bis zum 30. April und vier Prozent pro Jahr bis zum 30. Juni. Das geplante Fondsvolumen liegt bei 30 Millionen Euro und kann auf bis zu 60 Millionen Euro erhöht werden.

Jörg Busboom, Vorstandsvorsitzender der Ökorenta Invest AG, ordnet den Vertriebsstart ein: „Wir stellen unseren neuen Fonds den Anlegern zu einem idealen Zeitpunkt vor: Zum einen sind die Voraussetzungen für den Aufbau des Portfolios dank vieler neuer Wind- und Solarprojekte am Markt und damit hervorragender Ankaufsbedingungen derzeit ausgezeichnet. Zum anderen hat ein Sachwertinvestment in grünen Strom als stetig nachgefragtes wie systemrelevantes Wirtschaftsgut einen enorm stabilisierenden Anlageeffekt in volatilen Marktsituationen wie diesen.“