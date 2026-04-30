Norman Wirth erneut in DIN-Beirat berufen

Die Wiederbenennung erfolgte im Rahmen der aktuellen Beiratssitzung und bestätigt die Einbindung des AfW in die Normungsarbeit auf nationaler und europäischer Ebene, berichtet der AfW. Mit der erneuten Berufung werde die Stimme der unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler weiterhin aktiv in die Entwicklung von Standards im Finanzbereich eingebracht.

Die Normungsarbeit gewinnt demnach insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer Anforderungen und wachsender Komplexität in der Finanzberatung weiter an Bedeutung. Der NAFin befasst sich unter anderem mit Themen wie Finanzbildung, Datenstandards, nachhaltigen Finanzprodukten und digitalen Entwicklungen im Finanzsektor.

Die kontinuierliche Mitarbeit von Norman Wirth im Beirat unterstreiche die strategische Relevanz der Normung für die Branche. „Normen im Finanzbereich sind weit mehr als technische Details – sie setzen den Rahmen für Prozesse und digitale Entwicklungen. Es ist entscheidend, dass die praktische Erfahrung unabhängiger Vermittler hier Gehör findet“, erklärt Wirth.

Der AfW werde sich auch weiterhin aktiv in die Normungsarbeit einbringen und darauf hinwirken, dass entstehende Standards auch die Realität kleiner und mittelgroßer Vermittlerunternehmen berücksichtigen. Ziel bleibt demnach ein ausgewogener Rahmen, der Innovation ermöglicht, ohne unnötige bürokratische Hürden zu schaffen.