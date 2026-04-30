Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Norman Wirth erneut in DIN-Beirat berufen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Norman Wirth, AfW, vor einer weißen Backsteinwand.
Foto: AfW / Bettina Straub
Norman Wirth

Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW Bundesverband Finanzdienstleistung, wurde erneut in den Beirat des DIN-Normenausschusses Finanzen (NAFin) berufen. Damit setzt er seine Arbeit in dem Gremium für weitere drei Jahre fort.

Die Wiederbenennung erfolgte im Rahmen der aktuellen Beiratssitzung und bestätigt die Einbindung des AfW in die Normungsarbeit auf nationaler und europäischer Ebene, berichtet der AfW. Mit der erneuten Berufung werde die Stimme der unabhängigen Vermittlerinnen und Vermittler weiterhin aktiv in die Entwicklung von Standards im Finanzbereich eingebracht.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Normungsarbeit gewinnt demnach insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer Anforderungen und wachsender Komplexität in der Finanzberatung weiter an Bedeutung. Der NAFin befasst sich unter anderem mit Themen wie Finanzbildung, Datenstandards, nachhaltigen Finanzprodukten und digitalen Entwicklungen im Finanzsektor.

Die kontinuierliche Mitarbeit von Norman Wirth im Beirat unterstreiche die strategische Relevanz der Normung für die Branche. „Normen im Finanzbereich sind weit mehr als technische Details – sie setzen den Rahmen für Prozesse und digitale Entwicklungen. Es ist entscheidend, dass die praktische Erfahrung unabhängiger Vermittler hier Gehör findet“, erklärt Wirth.

Der AfW werde sich auch weiterhin aktiv in die Normungsarbeit einbringen und darauf hinwirken, dass entstehende Standards auch die Realität kleiner und mittelgroßer Vermittlerunternehmen berücksichtigen. Ziel bleibt demnach ein ausgewogener Rahmen, der Innovation ermöglicht, ohne unnötige bürokratische Hürden zu schaffen.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/norman-wirth-erneut-in-din-beirat-berufen-717388/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.