Ökoworld beruft Stefan Höhne zum Leiter Wholesale Business

Ökoworld hat zum 1. Januar 2026 Stefan Höhne zum Leiter Wholesale Business ernannt. Mit der Personalie setzt das Unternehmen die strategische Ausrichtung bis 2030 fort und stärkt den institutionellen und fondsgebundenen Vertrieb. Höhne soll insbesondere die Präsenz nachhaltiger Anlagelösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauen.

Der Wholesale-Vertrieb gilt bei Ökoworld als wichtiger Hebel für Wachstum und Marktdurchdringung. CEO Dr. Oliver Pfeil sagt: „Stefan Höhne ist die ideale Besetzung für diese Position. Er hat sich in seiner Karriere früh auf das Thema verantwortungsvolle, zukunftsorientierte Kapitalanlage fokussiert – produktseitig und in der Betreuung verschiedener Kundinnen und Kunden. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche und einem weitreichenden Netzwerk unterstreicht seine Berufung die Glaubwürdigkeit von Ökoworld. Sie ist ein weiterer logischer Schritt in der konsequenten Umsetzung unserer Erfolgsstrategie.“

Höhne bringt langjährige Erfahrung im Vertrieb nachhaltiger Finanzprodukte mit. Seine Aufgabe besteht darin, Marketing- und Vertriebsaktivitäten enger zu verzahnen und die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern weiterzuentwickeln.

Fokus auf Wholesale-Vertrieb und Kundenansprache

Zu seinem Wechsel sagt Höhne: „Ich freue mich, Teil der Ökoworld zu sein. Mich überzeugt die Strategie und die jahrzehntelange Expertise des gesamten Teams. Der Ansatz, künstliche Intelligenz als strategischen Hebel für künftigen Erfolg zu nutzen, ist überzeugend.“ Ziel sei es, Kundinnen und Kunden entlang ihrer individuellen Lebens- und Finanzsituation zu begleiten und persönliche Beratung mit digitalen Angeboten zu verbinden.

Dabei sieht Höhne auch Impulse durch neue Produkte und eine weiterentwickelte Marktansprache. „Es geht darum, bestehende und neue Kundinnen und Kunden in ihrer individuellen Lebens- und Finanzsituation bestmöglich abzuholen und für sie da zu sein: persönlich mit dem richtigen Team und digital. Mit neuen Produkten, Marketing und Elan bringen wir das Thema Nachhaltigkeit weiter nach vorne“, sagt er.

Langjährige Erfahrung in nachhaltigen Kapitalanlagen

Seine berufliche Laufbahn begann Höhne mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Soest. Er ist diplomierter Kaufmann und Betriebswirt. Zuletzt war er für die zur Talanx-Gruppe gehörende Ampega Investment GmbH tätig. Zudem verfügt er über Qualifikationen als Impact Investment-Advisor sowie als Nachhaltigkeitsexperte mit Abschlüssen der European Business School.