Ökoworld ordnet Anlageausschuss neu und setzt auf KI und Nachhaltigkeit

Die Ökoworld stellt den Anlageausschuss für den Ökoworld Ökovision Classic neu auf. Die Neubesetzung ist Teil der „Unternehmensstrategie 2030“ und soll den Fonds stärker auf veränderte Marktanforderungen, technologische Entwicklungen und neue Anlegererwartungen ausrichten. Der Fonds gehört zu den bekanntesten Nachhaltigkeitsfonds in Deutschland und verfolgt seit seiner Auflegung im Jahr 1996 einen konsequent ethisch-ökologischen Ansatz.

Mit der neuen Zusammensetzung setzt Ökoworld auf ein bewusst interdisziplinäres und diverses Gremium. Nachhaltigkeitsforschung, Digitalisierung, Gesundheit und Finanzwirtschaft sollen stärker zusammengeführt werden. Gleichzeitig bleibt die Ausrichtung klar: Investiert wird weiterhin ausschließlich nach strengen ethisch-ökologischen Kriterien.

„Ich freue mich sehr, dass sich so viele namhafte Expertinnen und Experten aus allen Bereichen des ESG-Universums bereit erklären, uns mit ihrem Wissen zu unterstützen“, erklärt Dr. Oliver Pfeil, CEO der Ökoworld AG. „Mit der Neubesetzung des Anlageausschusses schaffen wir die Voraussetzung, um neue Entwicklungen wie etwa Künstliche Intelligenz gezielt aufzugreifen, ohne unsere strengen ethisch-ökologischen Grundsätze auch nur einen Millimeter zu verlassen.“

Interdisziplinäre Expertise für die Fondsausrichtung

Dem Anlageausschuss gehört künftig Aaron Bangert an, ESG-Experte bei der Schufa. Er verfügt über Erfahrung im Nachhaltigkeitsresearch und in der nachhaltigen Vermögensberatung und bringt insbesondere die Perspektive jüngerer Anlegergenerationen in die Arbeit des Gremiums ein.

Ebenfalls neu berufen ist Dr. Tanja Bratan, die seit 2013 das Geschäftsfeld Innovationen im Gesundheitssystem am Fraunhofer-Institut leitet. Ihre Schwerpunkte liegen in der Bewertung technologischer Innovationen, Responsible Research and Innovation sowie der Politik- und Strategieberatung. Sie bringt internationale Wissenschaftserfahrung sowie Expertise in Digitalisierung, eHealth und Gesundheitswirtschaft ein.

Prof. Dr. Katharina Reuter ergänzt den Ausschuss mit ihrer langjährigen Erfahrung in strategischer Nachhaltigkeit. Sie ist Honorarprofessorin an der Alanus Hochschule, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft und stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Als Trägerin des Bundesverdienstkreuzes zählt sie zu den profiliertesten Stimmen für nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland.

Fokus auf Digitalisierung und nachhaltige Steuerung

Lucia Rückner ist als freie Nachhaltigkeitsberaterin mit Schwerpunkt Finanzindustrie tätig. Zuvor arbeitete sie unter anderem bei Munich Re sowie als Nachhaltigkeitsmanagerin einer Hypothekenbank. Ihre Fachgebiete reichen von Regulatorik und Berichterstattung bis zu Klimawandel, Menschenrechten und nachhaltiger Finanzwirtschaft.

Mit Prof. Dr. Frank Teuteberg zieht zudem ausgewiesene Digitalisierungskompetenz in den Anlageausschuss ein. Er leitet den Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik an der Universität Osnabrück und forscht unter anderem zu Künstlicher Intelligenz, nachhaltiger Unternehmenssteuerung und digitalen Geschäftsmodellen. Zusätzlich ist er Geschäftsführer einer Wissenschafts- und Innovationsberatung.

Die Neubesetzung ist eingebettet in einen umfassenden Modernisierungsprozess, den Ökoworld im vergangenen Herbst angestoßen hat. Dazu zählen der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Investmentprozess, die Entwicklung neuer Anlageprodukte sowie ein überarbeitetes Erscheinungsbild.

„Ökoworld öffnet sich neuen Zielgruppen. Die neue Ökoworld wird jünger, digitaler und diverser“, sagt Dr. Oliver Pfeil und erklärt weiter: „Nur eines ändert sich nicht: Ökoworld bleibt ein Garant für nachhaltige Geldanlage ohne Kompromisse.“