Neue Ökoworld Foundation wird Ankeraktionärin der Ökoworld AG

Mehrere Stammaktionäre der Ökoworld AG übertragen ihre Anteile an eine neu gegründete gemeinnützige Stiftung. Die Ökoworld Foundation gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Hilden soll künftig mehr als 50 Prozent der Stammaktien kontrollieren und damit die Stimmenmehrheit an der Gesellschaft halten. Zu den Stiftern zählen mehrere Personen aus dem Gründerkreis, darunter Klaus Odenthal und Angelika Grote, deren Angehörige sowie weitere Stammaktionäre.

Die Stiftung verfolgt gemeinnützige Zwecke und will insbesondere Bildung, Wissenschaft und Forschung im Bereich der ethischen Geldanlage fördern. Darüber hinaus engagiert sie sich für den Erhalt der liberalen Demokratie, die Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft, für Entwicklungszusammenarbeit sowie für Natur- und Klimaschutz. Auch die Förderung bürgerschaftlichen Engagements gehört zum Stiftungszweck.

Klaus Odenthal, Mitgründer von Ökoworld, sagt: „In Zeiten einer politisch rückwärtsgerichteten Entwicklung mit Desinformationen und weltweit zunehmend nationalistischen und autoritären Bewegungen gilt es umso mehr, Kapital und Hirn bereitzustellen, um dem Ziel einer ökologischen und sozial gerechten Wirtschaft näher zu kommen. Die Ökoworld Foundation wird mit ihren Mitteln diese gesellschaftliche Transformation fördern und durch die besondere Form der Unternehmensbeteiligungsstiftung gleichzeitig eine stabile Zukunft der Ökoworld-Unternehmensgruppe für Mitarbeitende sowie Aktionärinnen und Aktionäre unter dem Motto ‚Gewinn mit Sinn‘ ermöglichen.“

Stiftung wird Ankeraktionärin der Ökoworld AG

Dr. Hermann Falk, Aufsichtsratsvorsitzender der Ökoworld AG, sagt: „Ebenso wie unsere Vermögensanlage- und Versicherungsangebote entfaltet die Stiftung einen doppelten Nutzen: für Gesellschaft und Umwelt und gleichzeitig für eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung. Ein Großteil der Dividenden wird für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Die Ökoworld-Gruppe kann mit dieser Ankeraktionärin ihren wirtschaftlichen Erfolg stabil ausbauen. Zudem wird die künftige Mehrheits-Stammaktionärin der Ökoworld AG eine Brücke schlagen zwischen den Idealen der Gründergeneration und den Anforderungen an nachhaltige Geldanlage und Vorsorge heute.“

Auch der Vorstand sieht in der neuen Eigentümerstruktur einen stabilisierenden Faktor. Dr. Oliver Pfeil, Vorstandsvorsitzender von Ökoworld, sagt: „Wir begrüßen die Gründung der Ökoworld Foundation außerordentlich. Die Stiftung wird zu einer starken Ankeraktionärin und schafft Stabilität und Verlässlichkeit für die zukünftige Unternehmensentwicklung. Die beteiligten Aktionäre setzen damit ein klares Signal des Vertrauens in die positive Zukunft der Ökoworld AG.“

Die Gründung der Stiftung ist bereits rechtskräftig. Der Eigentumsübergang der Stammaktien erfolgt, sobald das zuständige Finanzamt die Gemeinnützigkeit bestätigt hat, was in den kommenden Wochen erwartet wird. Das Grundkapital der Ökoworld AG beträgt 7.250.000 Euro und ist in 4.200.000 Stammaktien sowie 3.050.000 stimmrechtslose Vorzugsaktien eingeteilt. Die Vorzugsaktien sind im Freiverkehr der Börse Frankfurt notiert, die Stammaktien sind nicht börsennotiert.