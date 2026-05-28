Immobilien-Gurus im Netz: Wie Berater ihre Kunden vor falschen Versprechen schützen

Viele Kunden stoßen online auf selbsternannte Immobiliengurus, die schnelle Reichtümer oder risikofreie Investitionen versprechen. Sie möchten wissen, wie sie unseriöse Informationen erkennen und sich davor schützen können, auf falsche Versprechen hereinzufallen.

Die Antwort

Viele selbsternannte Immobiliengurus nutzen Plattformen wie YouTube oder Instagram, um ihre vermeintlichen „Geheimstrategien“ für schnellen Reichtum zu verkaufen. Sie haben oft keinerlei echte Erfahrung und bieten ihr Wissen meist nur zur eigenen Bereicherung an, ohne je selbst erfolgreich ein Immobilienprojekt umgesetzt zu haben. Schlimmer noch: Sie vermitteln häufig marktfremde Kriterien, die mit der realen Welt der Kapitalanlage nichts zu tun haben und bei Anlegern zu erheblichen finanziellen Schäden führen können.

Woran erkennt man sie?

» Sie prahlen mit angeblichen Deals, legen aber keine belastbaren Nachweise vor.

» Sie versprechen hohe Renditen ohne Risiko und suggerieren einfache Lösungen.

» Sie verkaufen überteuerte Seminare, Masterclasses oder Gruppenprogramme als vermeintliche Einstiegshilfe.

» Sie drängen zu schnellen Entscheidungen ohne Zeit für Prüfung und Besonnenheit.

Was für Schäden können entstehen?

» Käufer zahlen überhöhte Preise aufgrund unrealistischer Kalkulationen.

» Fehlkalkulationen führen zu Liquiditätsengpässen oder Kreditproblemen.

» Anleger geraten in riskante Finanzierungen ohne ausreichende Rücklagen.

» Schlechtes Standort- oder Objektmanagement kann die Immobilie ruinieren.

Wie können Sie sich schützen?

» Hinterfragen Sie Aussagen kritisch und prüfen Sie sie mit unabhängigen Quellen.

» Lassen Sie sich von seriösen Beratern beraten, die auf reale Markterfahrung setzen.

» Holen Sie Zweitmeinungen von wirklichen Fachleuten ein.

» Investieren Sie nur in Strategien, die auf nachhaltigen Fundamenten beruhen.

» Investieren Sie nur, wenn Sie verstanden haben, was Sie da tun.

Praxisbeispiel

Ein Kunde sah sich im Internet ein Video eines Influencers an, der versprach, ohne Eigenkapital und ohne Risiko Immobilien kaufen und sofort Gewinne erzielen zu können. Verunsichert fragte er seinen Berater, der ihm erklärte, welche Risiken eine Vollfinanzierung birgt und warum nachhaltige Strategien wichtiger sind als schnelle Versprechen. So konnte der Kunde eine fundierte Entscheidung treffen und fiel nicht auf unseriöse Aussagen herein.

Warnsignale für unseriöse „Internet-Gurus”

Eigene Darstellung zur Veranschaulichung – auf Basis typischer Muster unseriöser Online-Angebote in Anlehnung an Verbraucherzentralen, BaFin-Warnungen und Erfahrungswerte aus der Immobilienberatung.

Ihre Aufgabe als Berater

Erklären Sie Ihrem Kunden, dass es keine Abkürzungen zum schnellen Reichtum gibt und dass nachhaltige Strategien langfristig erfolgreicher sind. Schützen Sie Ihren Kunden vor diesen “Glücksrittern”. Als seriöser Berater nehmen Sie sich Zeit für die individuelle Situation des Kunden, um gemeinsam tragfähige und realistische Lösungen zu erarbeiten.

» Prüfen Sie, ob der Anbieter Referenzen und erfolgreich umgesetzte Projekte vorweisen kann.

» Fragen Sie nach Qualifikationen und beruflichen Hintergründen.

» Hinterfragen Sie Versprechen, die zu schön klingen, um wahr zu sein.

» Achten Sie auf Transparenz bei Kosten und Konditionen.

» Vermeiden Sie Entscheidungen unter Zeitdruck.

Schutz vor Fehlinformation – 5 Prüfmechanismen

Zusammenfassung

Fehlinformationen und unrealistische Versprechen von selbsternannten Gurus können Anleger in riskante Situationen führen. Als Berater helfen Sie Ihrem Kunden, seriöse Strategien von unseriösen Versprechen zu unterscheiden und sichere, nachhaltige Entscheidungen für seine Kapitalanlage zu treffen.

Über den Autor: Curt-Rudolf Christof beschreibt sich als Immobilienexperte, Vertriebsethiker und Fachbuchautor. Seit über 35 Jahren beschäftigt er sich mit Immobilieninvestitionen und der Beratung privater Kapitalanleger – von der Kundenberatung bis zur Produktentwicklung.

Das Buch „Überzeugt überzeugen“ zielt darauf, wie Immobilienberatung verständlich und verantwortungsvoll gelingen kann. 258 Seiten, erschienen im Verlag BoD Books on Demand, ISBN: 978-3-6951-4293-4. Weitere Informationen: www.CurtRudolfChristof.de