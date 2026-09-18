Perseus und Markel weiten Kooperation auf Frankreich, Niederlande und Spanien aus

Das Cybersicherheitsunternehmen Perseus und der internationale Spezialversicherer Markel bauen ihre Zusammenarbeit aus. Nach Deutschland, Österreich und der Schweiz ergänzen die Präventionslösungen von Perseus künftig auch das Cyberversicherungsangebot von Markel in Frankreich, Spanien und den Niederlanden. Die beiden Unternehmen weiten damit ihr gemeinsames Modell aus Cyberversicherung und Prävention auf weitere europäische Märkte aus.

Perseus und Markel kooperieren seit 2019. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung im Unternehmensalltag: Mitarbeitende werden für digitale Gefahren sensibilisiert, Cyberrisiken frühzeitig sichtbar gemacht, und Unternehmen erhalten Hilfe dabei, ihre Cyberresilienz zu stärken.

„Kleine und mittelständische Unternehmen brauchen Cyberprävention, die sich einfach in den Arbeitsalltag integrieren lässt — losgelöst vom geografischen Standort. Oft fehlen die Zeit und die personellen Ressourcen, um sich intensiv mit Cybersicherheit auseinanderzusetzen. Gemeinsam mit Markel setzen wir genau dort an: Wir geben Unternehmen leicht zugängliche und verständliche Lösungen an die Hand, mit denen sie ihre Cyberrisiken aktiv reduzieren und ihre Cyberresilienz stärken können“, sagt Sören Brokamp, Geschäftsführer von Perseus Technologies.

Lösungen werden an lokale Märkte angepasst

Für die Expansion übertragen Perseus und Markel ihren bestehenden Ansatz auf die neuen europäischen Märkte. Die Lösungen von Perseus werden dafür an die jeweiligen lokalen Anforderungen angepasst und direkt in die Cyberpolicen von Markel integriert.

„Der Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Perseus ist ein wichtiger Schritt, um unsere Cyber-Kompetenzen europaweit zu bündeln. Wir möchten Maklern und Kunden mehr als nur Versicherungsschutz bieten – indem wir unser lokales Fachwissen mit praktischen Tools kombinieren, die Unternehmen dabei helfen, ihre Cyberresilienz zu stärken. Dadurch, dass wir einen bereits in der DACH-Region bewährten Ansatz auf Spanien, Frankreich und die Niederlande übertragen, können wir europaweit für mehr Einheitlichkeit sorgen und gleichzeitig weiterhin auf die Bedürfnisse der einzelnen lokalen Märkte eingehen“, ergänzt Marco Henrique, Head of Cyber Europe bei Markel.

Die Lösungen von Perseus sind direkt in die Cyberpolicen von Markel eingebunden und ermöglichen Unternehmen einen direkten Zugang zu Cyberprävention. Über ein Online-Portal erhalten sie praxisnahe Lernangebote, um Mitarbeitende für digitale Gefahren zu sensibilisieren und Cyberrisiken frühzeitig zu erkennen. Die Angebote sind für die jeweiligen Märkte lokalisiert und ohne technische Installation direkt nutzbar.

Weitere Länder sollen folgen

„Mit Frankreich, Spanien und den Niederlanden übertragen wir unser etabliertes Modell auf drei weitere europäische Märkte. Dafür haben wir die Grundlage geschaffen, unsere Präventionslösungen über verschiedene Sprachen und Märkte hinweg in gleichbleibender Qualität bereitzustellen. Darauf wollen wir aufbauen und unser Angebot perspektivisch gemeinsam mit unseren strategischen Partnern in weiteren europäischen Ländern etablieren“, sagt Bernd Herrenkind, Chief Financial Officer und verantwortlich für die Internationalisierung bei Perseus Technologies.

Von der Verbindung von Prävention und Versicherungsschutz profitieren Versicherungsnehmer und Versicherer gleichermaßen: Unternehmen erhalten Unterstützung, um ihre Cyberresilienz zu stärken und Risiken bereits vor einem möglichen Schadenfall zu reduzieren. Versicherer können ihre Kunden über die Absicherung hinaus bei der Risikoprävention begleiten und so zu einer Reduzierung des versicherten Risikos beitragen.